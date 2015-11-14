Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть. С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта. Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта. Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит. Мусор возле аэропорта не убирается годами. Люди в троллейбусе чуть не подрались за место. Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.
Я в шоке. Какой тролейбас? Человеки с германии ездят на арендной тачке, совсем по бедному - на такси и живут не дальше олимпийской, а вернее в начальних числах антоновича. Прекращайте заниматься дупами. Становитесь немцем. Три года ето уже срок.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть. С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта. Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта. Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит. Мусор возле аэропорта не убирается годами. Люди в троллейбусе чуть не подрались за место. Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.
зачем вам тролейбус если вы приехали в полными карманами евро? ездил на днях с центра в бровары и обратно +ожидание 30-40 минут. Брал Uber Black(мое авто в ремонте) Приехал s600 2014 года. Поездка туда и обратно обошлась всего 45 евро!
Tribeca написав:Уну, прозвони обьявления, попробуй уболтать за 35, потом отпишись о впечатлениях )
Помню Аирмакс как-то звонил, когда еще дом был недостроен и пробовал сторговаться с 30куе до 25, не получилось, делился впечатлениями
На днях КК приводил информацию по продаже на Антоновича за 40 куе. Продали быстро (сам присматривался). На ОЛХ, полно равноценных объектов в той локации, которые больше года висят по 50-58-65 куе. Это я тому, что между объявами на ОЛХ и реальными сделками пропасть.
Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть. С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта. Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта. Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит. Мусор возле аэропорта не убирается годами. Люди в троллейбусе чуть не подрались за место. Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.
зачем вам тролейбус если вы приехали в полными карманами евро? ездил на днях с центра в бровары и обратно +ожидание 30-40 минут. Брал Uber Black(мое авто в ремонте) Приехал s600 2014 года. Поездка туда и обратно обошлась всего 45 евро!
Что Респект уже машину продал?
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