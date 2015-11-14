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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 977978979980981>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:47

  Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.
С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.
Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.
Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.
Мусор возле аэропорта не убирается годами.
Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.
Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.

Я в шоке. Какой тролейбас? Человеки с германии ездят на арендной тачке, совсем по бедному - на такси и живут не дальше олимпийской, а вернее в начальних числах антоновича.
Прекращайте заниматься дупами.
Становитесь немцем. Три года ето уже срок.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:52

  Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.
С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.
Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.
Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.
Мусор возле аэропорта не убирается годами.
Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.
Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.

зачем вам тролейбус если вы приехали в полными карманами евро?
ездил на днях с центра в бровары и обратно +ожидание 30-40 минут. Брал Uber Black(мое авто в ремонте)
Приехал s600 2014 года. Поездка туда и обратно обошлась всего 45 евро!
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:52

  UA написав:
  airmax78 написав:Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?

Купить квартиру
ПС Сезонное снижение аренды уже началось.

В этом году снижение будет очень сильное.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:54

  Tribeca написав:Уну, прозвони обьявления, попробуй уболтать за 35, потом отпишись о впечатлениях :))

Помню Аирмакс как-то звонил, когда еще дом был недостроен и пробовал сторговаться с 30куе до 25, не получилось, делился впечатлениями

На днях КК приводил информацию по продаже на Антоновича за 40 куе. Продали быстро (сам присматривался).
На ОЛХ, полно равноценных объектов в той локации, которые больше года висят по 50-58-65 куе.
Это я тому, что между объявами на ОЛХ и реальными сделками пропасть.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет, респект!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:54

  UXdonate написав:
  Хомякоид написав:Ребята, побывал в Киеве после трехлетнего проживания в Германии. Это жесть.
С ж.д. вокзала ехал до Жулян дольше чем в Баварии 100 км. от дома до аэропорта.
Почему у несчастного Нюрнберга с населением около 500 тыс. человек метро идет от ж.д. вокзала до аэропорта, а у трехмилионного Киева это несбыточная мечта.
Пробки в обычный будний день, тролейбус едет 100 меров, 5 мин. стоит.
Мусор возле аэропорта не убирается годами.
Люди в троллейбусе чуть не подрались за место.
Не ожидал такого, в Киеве все хуже и хуже.

зачем вам тролейбус если вы приехали в полными карманами евро?
ездил на днях с центра в бровары и обратно +ожидание 30-40 минут. Брал Uber Black(мое авто в ремонте)
Приехал s600 2014 года. Поездка туда и обратно обошлась всего 45 евро!

Что Респект уже машину продал?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:57

  airmax78 написав:Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?

Ну от- пока я думаю, советовать ли поднимать аренду за треху 80метров с 7 до 8 сейчас или ждать до августа, шоб не сбежали, народ одним махом падымает на 25%%...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:00

Кстати- вести с полей, куплено паркоместо в Афтографе, $15.000
Как по мне- оверпрайс, квартира под 70м3 куплена осенью за $50, правда сейчас ценник уже $900*70=$63
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 28 кві, 2018 22:08, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Подякував: 522 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:02

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?

Ну от- пока я думаю, советовать ли поднимать аренду за треху 80метров с 7 до 8 сейчас или ждать до августа, шоб не сбежали, народ одним махом падымает на 25%%...


Это треха наверное в совковой панельке на Трое или Виноградаре? С совковым же ремонтом, сдается покомнатно?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:06

Это Т4 с косметикой, инвертором и МОПами красивше крушиных, покомнатно было бы дороже минимум на 1500грн
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 28 кві, 2018 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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