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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 22:06
antonivs3 написав:
Кстати- вести с полей, куплено паркоместо в Афтографе, $15.000
Как по мне- оверпрайс, квартира 70 метпов куплена осенью за $50, правда сейчас ценник уже $900*70=$63
Дороговато. Там совсем негде парковаться возле дома?
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Tribeca
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:07
antonivs3 написав:
Это Т4 с косметикой, инвертором и МОПами красивше крушиных, покомнатно было бы дороже минимум на 1500грн
А где территориально?
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Tribeca
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:12
Начало Трои, тут вы правы
Востаннє редагувалось antonivs3
в Суб 28 кві, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:12
Tribeca написав: antonivs3 написав:
Кстати- вести с полей, куплено паркоместо в Афтографе, $15.000
Как по мне- оверпрайс, квартира 70 метпов куплена осенью за $50, правда сейчас ценник уже $900*70=$63
Дороговато. Там совсем негде парковаться возле дома?
аналогично. знакомый купил там 3-ху за 85к и 2 паркоместа по 15к каждое
переезжает с троещины
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:17
antonivs3 написав:
Начало Трои, тут вы правы
Троя - это антибренд, сразу -20% что к аренде, что к продаже
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Tribeca
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:23
Так шо делать, комрады? Как кровопийцу наказать? Покупать квартиру - не вариант.
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airmax78
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:24
airmax78 написав:
Так шо делать, комрады? Как кровопийцу наказать? Покупать квартиру - не вариант.
показать дулю и съехать
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:31
может как то сходку форумчан устроим?
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:33
antonivs3 написав: airmax78 написав:
Ребята, как мне наказать своего лендлорда-кровососа за то что поднял мне аренду на 25%?
Ну от- пока я думаю, советовать ли поднимать аренду за треху 80метров с 7 до 8 сейчас или ждать до августа, шоб не сбежали, народ одним махом падымает на 25%%...
лучше не советуйте, а то простой 2 месяца будет
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:35
airmax78 написав:
Так шо делать, комрады? Как кровопийцу наказать? Покупать квартиру - не вариант.
Интересный обьект выставляют на продажу через пару недель на Протасовом яру. Возле лыжного спуска.
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