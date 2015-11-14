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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 978979980981

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:35

  UXdonate написав:может как то сходку форумчан устроим?

я уже пару лет предлагаю
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UXdonate написав:может как то сходку форумчан устроим?

я уже пару лет предлагаю



Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UXdonate написав:может как то сходку форумчан устроим?

я уже пару лет предлагаю

Не забудь одеть броник. :wink: а лучше, присоединись к сходке по скайпу. :mrgreen:
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Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чего никто не комментирует падение индекса Домика?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:47

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  UXdonate написав:может как то сходку форумчан устроим?

я уже пару лет предлагаю



Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять

я тебя поставлю в коленно-локтевую позу, устоишь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:48

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  UXdonate написав:может как то сходку форумчан устроим?

я уже пару лет предлагаю

Не забудь одеть броник. :wink: а лучше, присоединись к сходке по скайпу. :mrgreen:

вот ты древний, какой скайп... телеграмчик :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:50

  Оранжевый-хит сезона написав:А чего никто не комментирует падение индекса Домика?


а шо его коментировать? морды уже не знаю как сбивать ценники...
придумали снижение индекса, и шо? ценны все равно прут вверх
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:55

  UXdonate написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А чего никто не комментирует падение индекса Домика?


а шо его коментировать? морды уже не знаю как сбивать ценники...
придумали снижение индекса, и шо? ценны все равно прут вверх

ага, особенно сильно они попрут после выдачи ключей в Эврике! :mrgreen:
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:59

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять

я тебя поставлю в коленно-локтевую позу, устоишь :mrgreen:

Бедный Уну. Он не знал, что заставляло дончанина Сергея Бубку перепрыгивать шестиметровые заборы.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как думаете, в этом году Заречный успеют сдать? Я слышал от подрядчика что хотят успеть к 1 сентября.
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Оранжевый-хит сезона
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