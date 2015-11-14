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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 22:35
UXdonate написав:
может как то сходку форумчан устроим?
я уже пару лет предлагаю
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:38
Оранжевый-хит сезона написав: UXdonate написав:
может как то сходку форумчан устроим?
я уже пару лет предлагаю
Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять
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Tribeca
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:39
Оранжевый-хит сезона написав: UXdonate написав:
может как то сходку форумчан устроим?
я уже пару лет предлагаю
Не забудь одеть броник.
а лучше, присоединись к сходке по скайпу.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:43
А чего никто не комментирует падение индекса Домика?
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:47
Tribeca написав: Оранжевый-хит сезона написав: UXdonate написав:
может как то сходку форумчан устроим?
я уже пару лет предлагаю
Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять
я тебя поставлю в коленно-локтевую позу, устоишь
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:48
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав: UXdonate написав:
может как то сходку форумчан устроим?
я уже пару лет предлагаю
Не забудь одеть броник.
а лучше, присоединись к сходке по скайпу.
вот ты древний, какой скайп... телеграмчик
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:50
Оранжевый-хит сезона написав:
А чего никто не комментирует падение индекса Домика?
а шо его коментировать? морды уже не знаю как сбивать ценники...
придумали снижение индекса, и шо? ценны все равно прут вверх
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UXdonate
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:55
UXdonate написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А чего никто не комментирует падение индекса Домика?
а шо его коментировать? морды уже не знаю как сбивать ценники...
придумали снижение индекса, и шо? ценны все равно прут вверх
ага, особенно сильно они попрут после выдачи ключей в Эврике!
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:59
Оранжевый-хит сезона написав: Tribeca написав:
Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять
я тебя поставлю в коленно-локтевую позу, устоишь
Бедный Уну. Он не знал, что заставляло дончанина Сергея Бубку перепрыгивать шестиметровые заборы.
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UA
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:02
Как думаете, в этом году Заречный успеют сдать? Я слышал от подрядчика что хотят успеть к 1 сентября.
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Оранжевый-хит сезона
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