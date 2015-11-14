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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979980981982

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дом №7 Эврики имени Влада Харьковского, перенесли сдачу на осень! Тяжело ему будет.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дом №2 Эврики имени Влада Харьковского выставили на продажу 2 января, на сейчас ещё полностью свайное поле не залито.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада и была и 2 и 3 года назад стремная, я поэтому не купил в Патриотике, хотя обьективно Патриотика лучше Круши, да и Эврика мне нравится.

Но риски нарастают. Может достроят, а может и нет.

Уну, если Аркада позамораживает стройки - ты прогноз по аренде пересмотришь?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:42

  Tribeca написав:Аркада и была и 2 и 3 года назад стремная, я поэтому не купил в Патриотике, хотя обьективно Патриотика лучше Круши, да и Эврика мне нравится.

Но риски нарастают. Может достроят, а может и нет.

Уну, если Аркада позамораживает стройки - ты прогноз по аренде пересмотришь?

Не надейся, ровно через месяц в первой очереди Эврики выдача ключей. Им же нужно аленей подбодрить. :mrgreen:
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