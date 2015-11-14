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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дом №7 Эврики имени Влада Харьковского, перенесли сдачу на осень! Тяжело ему будет.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дом №2 Эврики имени Влада Харьковского выставили на продажу 2 января, на сейчас ещё полностью свайное поле не залито.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркада и была и 2 и 3 года назад стремная, я поэтому не купил в Патриотике, хотя обьективно Патриотика лучше Круши, да и Эврика мне нравится.
Но риски нарастают. Может достроят, а может и нет.
Уну, если Аркада позамораживает стройки - ты прогноз по аренде пересмотришь?
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:42
Не надейся, ровно через месяц в первой очереди Эврики выдача ключей. Им же нужно аленей подбодрить.
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