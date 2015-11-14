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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дом №7 Эврики имени Влада Харьковского, перенесли сдачу на осень! Тяжело ему будет.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дом №2 Эврики имени Влада Харьковского выставили на продажу 2 января, на сейчас ещё полностью свайное поле не залито.
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркада и была и 2 и 3 года назад стремная, я поэтому не купил в Патриотике, хотя обьективно Патриотика лучше Круши, да и Эврика мне нравится.
Но риски нарастают. Может достроят, а может и нет.
Уну, если Аркада позамораживает стройки - ты прогноз по аренде пересмотришь?
Додано: Суб 28 кві, 2018 23:42
Не надейся, ровно через месяц в первой очереди Эврики выдача ключей. Им же нужно аленей подбодрить.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 08:17
Я об этом и пишу
И потом на текущий момент натаха может только кипятком писать, что она продаёт за 45, так как в домах№3 и №4 где у натахе по "легенде" инвестиции в 1к на ремонты покупателей воздуха не пускают: дома ещё даже не введены в эксплуатацию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:22
Так я уже не раз отмечал, что влад будет терпилой по дому №7 с солидным "стажем".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:27
Потому что домик в 2017 фуфел гнал. И ему доверия нет. Хай виталий котенко теперь своей "аналитикой" подавится.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вчера чуть не погиб из-за недвижимости
в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др)
фото дома и камней прилагаю:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:05
поверь, мы очень, очень сожалеем.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 09:33
Не сомневаюсь в твоих словах, но как-то камни не похожи на вываливающиеся кирпичи из кладки.
А, ну и ты же на шоссере ездил? Ну и как тебе столичные дороги? Есть хотя бы по 100 метров нормальной, ровной, или "перемога" откладывается?
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