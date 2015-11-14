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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 980981982983>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дом №7 Эврики имени Влада Харьковского, перенесли сдачу на осень! Тяжело ему будет.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дом №2 Эврики имени Влада Харьковского выставили на продажу 2 января, на сейчас ещё полностью свайное поле не залито.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аркада и была и 2 и 3 года назад стремная, я поэтому не купил в Патриотике, хотя обьективно Патриотика лучше Круши, да и Эврика мне нравится.

Но риски нарастают. Может достроят, а может и нет.

Уну, если Аркада позамораживает стройки - ты прогноз по аренде пересмотришь?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:42

  Tribeca написав:Аркада и была и 2 и 3 года назад стремная, я поэтому не купил в Патриотике, хотя обьективно Патриотика лучше Круши, да и Эврика мне нравится.

Но риски нарастают. Может достроят, а может и нет.

Уну, если Аркада позамораживает стройки - ты прогноз по аренде пересмотришь?

Не надейся, ровно через месяц в первой очереди Эврики выдача ключей. Им же нужно аленей подбодрить. :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:17

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Tribeca за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".

Почему?
Я привел 2 ссылки, и обе - дороже.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html -49998$

https://www.olx.ua/obyavlenie/uyutnaya- ... z1qPV.html -48000$


Это рыночные цены. И доходным путем - тоже оправданы - 45000$ - это 130 аренд.

А сколько аренд стоит треха на Тампере? Можешь поменять свою треху в хруще на 1к на Круше с твоей доплатой - тысяч 10-15?

Другой сегмент просто.

Круши расчитаны на молодых, зарабатывающих жителей ПОХа, а трехи в хруще - на пенсов без денег.
Твои ж наследники тоже не в хруще живут, а в новострое.

хватит включать дурочку, не купит их никто за 45 000, может за 35 000 купят

Я об этом и пишу
  zahar_ написав:Tribeca за 45 куе 1к в жк вонючка со жлобремонтом это -"дурень думкою багатіє".

И потом на текущий момент натаха может только кипятком писать, что она продаёт за 45, так как в домах№3 и №4 где у натахе по "легенде" инвестиции в 1к на ремонты покупателей воздуха не пускают: дома ещё даже не введены в эксплуатацию. :!:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:22

  Оранжевый-хит сезона написав:Дом №7 Эврики имени Влада Харьковского, перенесли сдачу на осень! Тяжело ему будет.

Так я уже не раз отмечал, что влад будет терпилой по дому №7 с солидным "стажем".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:27

  Оранжевый-хит сезона написав:А чего никто не комментирует падение индекса Домика?

Потому что домик в 2017 фуфел гнал. И ему доверия нет. Хай виталий котенко теперь своей "аналитикой" подавится. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вчера чуть не погиб из-за недвижимости
в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др)
фото дома и камней прилагаю:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:05

  kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости
в тот момент когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили меня, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др)
фото дома и камней прилагаю:

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поверь, мы очень, очень сожалеем. :roll:
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:33

  kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости
в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др)
фото дома и камней прилагаю:


Не сомневаюсь в твоих словах, но как-то камни не похожи на вываливающиеся кирпичи из кладки.
А, ну и ты же на шоссере ездил? Ну и как тебе столичные дороги? Есть хотя бы по 100 метров нормальной, ровной, или "перемога" откладывается?
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