Додано: Нед 29 кві, 2018 10:47

zahar_ написав: Антею на заметку.

Стоянка по стартовый дом стоит без забора. Машин на ней визуально вполовину стало меньше. Антею на заметку.Стоянка по стартовый дом стоит без забора. Машин на ней визуально вполовину стало меньше.

Да у меня то как раз все нормально. Попкорна, слава богу, запас надолго, даже в сельмаг бегать не приходится, вот на днях водопровод с колой подключаю, чтобы не бегать за 12килограммовыми блоками.От строительства стоянки на Юности до сноса забора прошло три месяца! Месяц назад Вы указывали на то, что стоянку на Юности полностью засыпали щебнем (типа, готова к приему "переселенцев").Вот это темпы!Если так пойдет и дальше, то к концу 2020го мы не увидим ничего кроме фундамента, ну может еще пяток этажей коробки выгонят.Как я уже упоминал, ставлю на политику - нынешние импотенты ни один серьезный проект не способны завершить в принципе. Если чудо таки случится, то просто кинут. Такие времена...