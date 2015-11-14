да, сам удивился и поэтому и написал "камни", а не "кирпичи", но больше выпасть им было неоткуда
дороги нормальные есть, но ездил я на найнере-двухподвесе, шоссер для езды по житомирке, обуховскому и тэ дэ
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Додано: Нед 29 кві, 2018 09:48
да, сам удивился и поэтому и написал "камни", а не "кирпичи", но больше выпасть им было неоткуда
дороги нормальные есть, но ездил я на найнере-двухподвесе, шоссер для езды по житомирке, обуховскому и тэ дэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:56
Антею на заметку.
Стоянка по стартовый дом стоит без забора. Машин на ней визуально вполовину стало меньше. Переехали видимо на новую стоянку к мосту. Но "відчайдухи" наверное остались, чтобы стоять стоять до конца. Вероятность серьёзного замеса с "оппонентами" очень высока. Думаю стрельбу из гранатомёта исключать не стоит.
Ведь МУО на участок никто не отменял
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:47
Да у меня то как раз все нормально. Попкорна, слава богу, запас надолго, даже в сельмаг бегать не приходится, вот на днях водопровод с колой подключаю, чтобы не бегать за 12килограммовыми блоками.
От строительства стоянки на Юности до сноса забора прошло три месяца! Месяц назад Вы указывали на то, что стоянку на Юности полностью засыпали щебнем (типа, готова к приему "переселенцев").
Вот это темпы!
Если так пойдет и дальше, то к концу 2020го мы не увидим ничего кроме фундамента, ну может еще пяток этажей коробки выгонят.
Как я уже упоминал, ставлю на политику - нынешние импотенты ни один серьезный проект не способны завершить в принципе. Если чудо таки случится, то просто кинут. Такие времена...
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