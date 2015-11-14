Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости в тот момент когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили меня, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др) фото дома и камней прилагаю:
поверь, мы очень, очень сожалеем.
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kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др) фото дома и камней прилагаю:
Не сомневаюсь в твоих словах, но как-то камни не похожи на вываливающиеся кирпичи из кладки. А, ну и ты же на шоссере ездил? Ну и как тебе столичные дороги? Есть хотя бы по 100 метров нормальной, ровной, или "перемога" откладывается?
vano80 написав: Не сомневаюсь в твоих словах, но как-то камни не похожи на вываливающиеся кирпичи из кладки. А, ну и ты же на шоссере ездил? Ну и как тебе столичные дороги? Есть хотя бы по 100 метров нормальной, ровной, или "перемога" откладывается?
да, сам удивился и поэтому и написал "камни", а не "кирпичи", но больше выпасть им было неоткуда дороги нормальные есть, но ездил я на найнере-двухподвесе, шоссер для езды по житомирке, обуховскому и тэ дэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Антею на заметку. Стоянка по стартовый дом стоит без забора. Машин на ней визуально вполовину стало меньше. Переехали видимо на новую стоянку к мосту. Но "відчайдухи" наверное остались, чтобы стоять стоять до конца. Вероятность серьёзного замеса с "оппонентами" очень высока. Думаю стрельбу из гранатомёта исключать не стоит. Ведь МУО на участок никто не отменял
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Антею на заметку. Стоянка по стартовый дом стоит без забора. Машин на ней визуально вполовину стало меньше.
Да у меня то как раз все нормально. Попкорна, слава богу, запас надолго, даже в сельмаг бегать не приходится, вот на днях водопровод с колой подключаю, чтобы не бегать за 12килограммовыми блоками. От строительства стоянки на Юности до сноса забора прошло три месяца! Месяц назад Вы указывали на то, что стоянку на Юности полностью засыпали щебнем (типа, готова к приему "переселенцев"). Вот это темпы! Если так пойдет и дальше, то к концу 2020го мы не увидим ничего кроме фундамента, ну может еще пяток этажей коробки выгонят. Как я уже упоминал, ставлю на политику - нынешние импотенты ни один серьезный проект не способны завершить в принципе. Если чудо таки случится, то просто кинут. Такие времена...
zahar_ написав:Антею на заметку. Стоянка по стартовый дом стоит без забора. Машин на ней визуально вполовину стало меньше.
Да у меня то как раз все нормально. Попкорна, слава богу, запас надолго, даже в сельмаг бегать не приходится, вот на днях водопровод с колой подключаю, чтобы не бегать за 12килограммовыми блоками. От строительства стоянки на Юности до сноса забора прошло три месяца! Месяц назад Вы указывали на то, что стоянку на Юности полностью засыпали щебнем (типа, готова к приему "переселенцев"). Вот это темпы! Если так пойдет и дальше, то к концу 2020го мы не увидим ничего кроме фундамента, ну может еще пяток этажей коробки выгонят. Как я уже упоминал, ставлю на политику - нынешние импотенты ни один серьезный проект не способны завершить в принципе. Если чудо таки случится, то просто кинут. Такие времена...
Когда выборы в Киевсовет?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
За результатами опитування було з’ясовано, що зарплата кожного п’ятого українця перевищує 15 тисяч гривень. Водночас 17% респондентів зазначили, що за місяць отримують близько 6-7 тисяч гривень. Менше 3 тис. мають тільки 8,5% опитаних.
Порог в 15 кгрн для Киева явно надо поднимать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
За результатами опитування було з’ясовано, що зарплата кожного п’ятого українця перевищує 15 тисяч гривень. Водночас 17% респондентів зазначили, що за місяць отримують близько 6-7 тисяч гривень. Менше 3 тис. мають тільки 8,5% опитаних.
Порог в 15 кгрн для Киева явно надо поднимать
Очевидно что порог нужно поднимать, как и аренду.
Квартир-однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!