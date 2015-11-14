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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 980981982983

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 790
Висота стель
4%
33
Гарний вигляд з вікон
9%
72
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
61
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
29
Ціна
19%
147
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 790
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:15

  Gastarbaiter написав:
  Tribeca написав:
Те, кто претендует на субсидию, но не регистрируются в качестве безработных, так как работает без оформления, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 5286 гривен


Отлично!

Это им теперь еще и пособия по безработице платить начнут?


Не, перестанут платить субсидию :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:34

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/425087/ne-vse-tak-pogano-skilky-zaroblyayut-ukrayintsi-na-misyats-infografika

За результатами опитування було з’ясовано, що зарплата кожного п’ятого українця перевищує 15 тисяч гривень. Водночас 17% респондентів зазначили, що за місяць отримують близько 6-7 тисяч гривень. Менше 3 тис. мають тільки 8,5% опитаних.

Порог в 15 кгрн для Киева явно надо поднимать

Согласен, опрос 3000 инет-пользователей - именно самая верная выборка, что бы судить о ЗП 3 млн. человек в Киеве :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:57

  BIGor написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/425087/ne-vse-tak-pogano-skilky-zaroblyayut-ukrayintsi-na-misyats-infografika

За результатами опитування було з’ясовано, що зарплата кожного п’ятого українця перевищує 15 тисяч гривень. Водночас 17% респондентів зазначили, що за місяць отримують близько 6-7 тисяч гривень. Менше 3 тис. мають тільки 8,5% опитаних.

Порог в 15 кгрн для Киева явно надо поднимать

Согласен, опрос 3000 инет-пользователей - именно самая верная выборка, что бы судить о ЗП 3 млн. человек в Киеве :D



БИГор, снова вы разбиваете влажные шоколадные мечты.

Что можно делать в Киеве с зарплатой 15000грн, кроме как банально выживать, я ума не приложу.

Этого хватит на еду без излишеств для двоих и оплату комуналки. Ну может еще проездной на общественный транспорт.

Ни одежда (ну может из секондхенда), ни купить и обслуживать авто, ни накопить на квартиру, ни поехать хоть два раза в год в египет/турцию - не хватит.

Арендовать квартиру можно только если оба работают в семье по 15000 и нет детей.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:17

  Tribeca написав:Очевидно что нужно поднимать аренду. Однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!
не знаю, что кому должно быть, но пока что подавляющее большинство однушек дешевле 10тыс грн, а есть и менее 5000
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 15:47

  Tribeca написав:Очевидно что нужно поднимать аренду. Однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!


полнорстью с вами согласен.
прислал турагент цены на отдых, того класса как я люблю, maxx royal belek $12000 на 4-х, на 14 дней, середина июня.
а отдыхать надо хотя бы 3-4 раза в год...
во и считайте
UXdonate
 
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