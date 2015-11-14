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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 кві, 2018 14:15
Gastarbaiter написав: Tribeca написав:
Те, кто претендует на субсидию, но не регистрируются в качестве безработных, так как работает без оформления, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 5286 гривен
Отлично!
Это им теперь еще и пособия по безработице платить начнут?
Не, перестанут платить субсидию
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Tribeca
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Додано: Нед 29 кві, 2018 14:34
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/425087/ne-vse-tak-pogano-skilky-zaroblyayut-ukrayintsi-na-misyats-infografika
За результатами опитування було з’ясовано, що зарплата кожного п’ятого українця перевищує 15 тисяч гривень. Водночас 17% респондентів зазначили, що за місяць отримують близько 6-7 тисяч гривень. Менше 3 тис. мають тільки 8,5% опитаних.
Порог в 15 кгрн для Киева явно надо поднимать
Согласен, опрос 3000 инет-пользователей - именно самая верная выборка, что бы судить о ЗП 3 млн. человек в Киеве
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BIGor
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Додано: Нед 29 кві, 2018 14:57
BIGor написав: Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/425087/ne-vse-tak-pogano-skilky-zaroblyayut-ukrayintsi-na-misyats-infografika
За результатами опитування було з’ясовано, що зарплата кожного п’ятого українця перевищує 15 тисяч гривень. Водночас 17% респондентів зазначили, що за місяць отримують близько 6-7 тисяч гривень. Менше 3 тис. мають тільки 8,5% опитаних.
Порог в 15 кгрн для Киева явно надо поднимать
Согласен, опрос 3000 инет-пользователей - именно самая верная выборка, что бы судить о ЗП 3 млн. человек в Киеве
БИГор, снова вы разбиваете влажные шоколадные мечты.
Что можно делать в Киеве с зарплатой 15000грн, кроме как банально выживать, я ума не приложу.
Этого хватит на еду без излишеств для двоих и оплату комуналки. Ну может еще проездной на общественный транспорт.
Ни одежда (ну может из секондхенда), ни купить и обслуживать авто, ни накопить на квартиру, ни поехать хоть два раза в год в египет/турцию - не хватит.
Арендовать квартиру можно только если оба работают в семье по 15000 и нет детей.
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Tribeca
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Додано: Нед 29 кві, 2018 15:17
Tribeca написав:
Очевидно что нужно поднимать аренду. Однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!
не знаю, что кому должно быть, но пока что подавляющее большинство однушек дешевле 10тыс грн, а есть и менее 5000
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:00
Tribeca написав:
Очевидно что нужно поднимать аренду. Однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!
полностью с вами согласен.
прислал турагент цены на отдых, того класса как я люблю, maxx royal belek $12000 на 4-х, на 14 дней, середина июня.
а отдыхать надо хотя бы 3-4 раза в год...
вот и считайте
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:03
antonivs3 написав: Tribeca написав:
Очевидно что нужно поднимать аренду. Однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!
не знаю, что кому должно быть, но пока что подавляющее большинство однушек дешевле 10тыс грн, а есть и менее 5000
гже есть дешевле 5к?
у меня одственник в виннице сдает 1к за 7к, новострой
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:13
UXdonate написав: Tribeca написав:
Очевидно что нужно поднимать аренду. Однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!
полностью с вами согласен.
прислал турагент цены на отдых, того класса как я люблю, maxx royal belek $12000 на 4-х, на 14 дней, середина июня.
а отдыхать надо хотя бы 3-4 раза в год...
вот и считайте
Вспомнилось:
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
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BIGor
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:22
kingkongovets написав:
вчера чуть не погиб из-за недвижимости
в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др)
фото дома и камней прилагаю:
Кинг-Конг. Это знак сверху чтобы бросали заниматься недвигой. Сегодня камешка а завтра сами понимаете..... А телочки на фото - ничего
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Нед 29 кві, 2018 16:54
UXdonate написав: Tribeca написав:
Очевидно что нужно поднимать аренду. Однушек дешевле 10000грн/мес в Киеве просто не должно быть!
полностью с вами согласен.
прислал турагент цены на отдых, того класса как я люблю, maxx royal belek $12000 на 4-х, на 14 дней, середина июня.
а отдыхать надо хотя бы 3-4 раза в год...
вот и считайте
Полностью согласен, Барон в Шарме тоже поднял цены этой весной.
3 раза в год отдыхать мало, минимум 4 - каждый сезон по 2 недели, тогда не чуствуешь себя уставшим.
Очень много моих знакомых стараются как можно больше времени в году прожить с семьями не в Украине. Многие доходят до 5-6 месяцев в году за пределами Украины.
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу
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Tribeca
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