Га га ))
Эти тоже, но мои знакомые это те, кто уже заработал себе пенсию по богатству.
Что интересно - те кто заработал капитал ранее (при Юще и Вфя) - в основном приятные позитивные люди, а те кто лабает сейчас при шоколаде - мерзкие типчики.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 кві, 2018 17:00
Га га ))
Эти тоже, но мои знакомые это те, кто уже заработал себе пенсию по богатству.
Что интересно - те кто заработал капитал ранее (при Юще и Вфя) - в основном приятные позитивные люди, а те кто лабает сейчас при шоколаде - мерзкие типчики.
Додано: Нед 29 кві, 2018 17:01
Не, это что бы не числится налоговыми резидентами Украины.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 29 кві, 2018 17:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще семье что-бы нормально отдыхать, в среднем нужно тысяч 20-30 дол в год (в зависимости от предпочтений и состава семьи), этого я считаю вполне достаточно.
Итого 5-8 Круш в аренде закроют потребности в отдыхе семьи надолго.
Если мы приняли, что у пересичного Куянына примерно 10 квартир (но наверное бОльшая часть - хрущики или совкошлак все-таки, тоесть это и есть эквивалент 7-8 Крушам-новостроечкам), то получается такие пересичные отдыхать могут нормально. Хотя и без капитализации.
Додано: Нед 29 кві, 2018 17:27
На кого Круши оформлены?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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