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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 981982983984

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:00

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Многие доходят до 5-6 месяцев в году за пределами Украины.

В Польше на укладке плитки проводят время? :D


Га га ))
Эти тоже, но мои знакомые это те, кто уже заработал себе пенсию по богатству.

Что интересно - те кто заработал капитал ранее (при Юще и Вфя) - в основном приятные позитивные люди, а те кто лабает сейчас при шоколаде - мерзкие типчики.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:01

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Многие доходят до 5-6 месяцев в году за пределами Украины.

В Польше на укладке плитки проводят время? :D

Не, это что бы не числится налоговыми резидентами Украины.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще семье что-бы нормально отдыхать, в среднем нужно тысяч 20-30 дол в год (в зависимости от предпочтений и состава семьи), этого я считаю вполне достаточно.

Итого 5-8 Круш в аренде закроют потребности в отдыхе семьи надолго.

Если мы приняли, что у пересичного Куянына примерно 10 квартир (но наверное бОльшая часть - хрущики или совкошлак все-таки, тоесть это и есть эквивалент 7-8 Крушам-новостроечкам), то получается такие пересичные отдыхать могут нормально. Хотя и без капитализации.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:27

  Tribeca написав:Итого 5-8 Круш в аренде закроют потребности в отдыхе семьи надолго.

На кого Круши оформлены?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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