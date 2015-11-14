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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 982983984985>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:00

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Многие доходят до 5-6 месяцев в году за пределами Украины.

В Польше на укладке плитки проводят время? :D


Га га ))
Эти тоже, но мои знакомые это те, кто уже заработал себе пенсию по богатству.

Что интересно - те кто заработал капитал ранее (при Юще и Вфя) - в основном приятные позитивные люди, а те кто лабает сейчас при шоколаде - мерзкие типчики.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:01

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Многие доходят до 5-6 месяцев в году за пределами Украины.

В Польше на укладке плитки проводят время? :D

Не, это что бы не числится налоговыми резидентами Украины.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще семье что-бы нормально отдыхать, в среднем нужно тысяч 20-30 дол в год (в зависимости от предпочтений и состава семьи), этого я считаю вполне достаточно.

Итого 5-8 Круш в аренде закроют потребности в отдыхе семьи надолго.

Если мы приняли, что у пересичного Куянына примерно 10 квартир (но наверное бОльшая часть - хрущики или совкошлак все-таки, тоесть это и есть эквивалент 7-8 Крушам-новостроечкам), то получается такие пересичные отдыхать могут нормально. Хотя и без капитализации.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:27

  Tribeca написав:Итого 5-8 Круш в аренде закроют потребности в отдыхе семьи надолго.

На кого Круши оформлены?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека все ваши рассуждения сводятся к поговорке "Пир во время чумы"
rusramzik
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:36

  BIGor написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/425087/ne-vse-tak-pogano-skilky-zaroblyayut-ukrayintsi-na-misyats-infografika

За результатами опитування було з’ясовано, що зарплата кожного п’ятого українця перевищує 15 тисяч гривень. Водночас 17% респондентів зазначили, що за місяць отримують близько 6-7 тисяч гривень. Менше 3 тис. мають тільки 8,5% опитаних.

Порог в 15 кгрн для Киева явно надо поднимать

Согласен, опрос 3000 инет-пользователей - именно самая верная выборка, что бы судить о ЗП 3 млн. человек в Киеве :D
Питання в тому, що невідомо склад опитуваної аудиторії та репрезантивність виборки.Можливо, третина - програмісти, третина - бухгалтерші , а решта - приватні підприємці. Ну, Фейслес - він такий. Навіть вночі не знімає рожевих окулярів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 17:44

  rusramzik написав:Трибека все ваши рассуждения сводятся к поговорке "Пир во время чумы"


Я просто хочу жить не снижая уровень жизни, так как жил до евромайдана.

Разве это плохо?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 18:05

  Tribeca написав:
  rusramzik написав:Трибека все ваши рассуждения сводятся к поговорке "Пир во время чумы"


Я просто хочу жить не снижая уровень жизни, так как жил до евромайдана.

Разве это плохо?

На этом фоне особенно прикольно выглядит ваш пиетет к делам давно минувших дней и подвигу дедов.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 18:46

здоров форумним рилам :)
дорожай???
ціни впали на дно та почали копати вглиб.
всім любима Березань або 40хв до метро...
https://www.olx.ua/m/411180146 за 8000-9000 віддають дом
https://www.olx.ua/m/517433768 типу танхаус з комунікаціями майже за 3000 :)
і як бонус дом за Пирятином з ремонтом дешевше айфона https://www.olx.ua/m/499156078
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, заметили как обвалилась цена на б/у авто за последние 2 года?
Tribeca
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