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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 18:50

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:
  rusramzik написав:Трибека все ваши рассуждения сводятся к поговорке "Пир во время чумы"


Я просто хочу жить не снижая уровень жизни, так как жил до евромайдана.

Разве это плохо?

На этом фоне особенно прикольно выглядит ваш пиетет к делам давно минувших дней и подвигу дедов.


Насильственная украинизация и прочие "подвиги" политиканов меня очень раздражают.

Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:26

  Оранжевый-хит сезона написав:так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах

А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором. :)
Про оболонскую набережную молчу..
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах

А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором. :)
Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
Эгоист написав:
А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором. :)
Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.

Я-то ее выгодно продал еще в 2016м. А вот ты, лох, что делать будешь со своими кирпичами? За Голосеево на втором этаже сейчас дают хотя бы в морду? :mrgreen:
Кстати, те, кто не продали Патриотику, тоже не лохи. Где сейчас найти трешку 85м2 за 45куе? :shock:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:49

  Tribeca написав:Насильственная украинизация и прочие "подвиги" политиканов меня очень раздражают.

Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.

И для кого это насильственная?? Я так понимаю, донецких скоро в Киеве будут больно бить.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Эгоист написав:
А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором. :)
Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.

Я-то ее выгодно продал еще в 2016м. А вот ты, лох, что делать будешь со своими кирпичами? За Голосеево на втором этаже сейчас дают хотя бы в морду? :mrgreen:
Кстати, те, кто не продали Патриотику, тоже не лохи. Где сейчас найти трешку 85м2 за 45куе? :shock:
Мне сказали рылы за 3к на Осокорках реально 60 000 это за 95 квадратов.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:04

  Tribeca написав:Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.

Натаха. У меня для тебя потрясающая новость - Большинство тебе подобных остались в Крыму и по ту сторону линии разграничения.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:09

  Оранжевый-хит сезона написав:так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах

Все деньги уже забетонированы, а папа больше не дает.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:15

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:
  Tribeca написав:
Я просто хочу жить не снижая уровень жизни, так как жил до евромайдана.

Разве это плохо?

На этом фоне особенно прикольно выглядит ваш пиетет к делам давно минувших дней и подвигу дедов.


Насильственная украинизация и прочие "подвиги" политиканов меня очень раздражают.

Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.

Натаха, чем тебе думать то? у тебя одна извилина, и та между ног :mrgreen:
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