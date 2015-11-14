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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 кві, 2018 18:50
airmax78 написав: Tribeca написав: rusramzik написав:
Трибека все ваши рассуждения сводятся к поговорке "Пир во время чумы"
Я просто хочу жить не снижая уровень жизни, так как жил до евромайдана.
Разве это плохо?
На этом фоне особенно прикольно выглядит ваш пиетет к делам давно минувших дней и подвигу дедов.
Насильственная украинизация и прочие "подвиги" политиканов меня очень раздражают.
Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:21
так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:26
Оранжевый-хит сезона написав:
так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах
А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором.
Про оболонскую набережную молчу..
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:32
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах
А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором.
Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:42
Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав:
А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором.
Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.
Я-то ее выгодно продал еще в 2016м. А вот ты, лох, что делать будешь со своими кирпичами? За Голосеево на втором этаже сейчас дают хотя бы в морду?
Кстати, те, кто не продали Патриотику, тоже не лохи. Где сейчас найти трешку 85м2 за 45куе?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:49
Tribeca написав:
Насильственная украинизация и прочие "подвиги" политиканов меня очень раздражают.
Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.
И для кого это насильственная?? Я так понимаю, донецких скоро в Киеве будут больно бить.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:56
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав:
А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором.
Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.
Я-то ее выгодно продал еще в 2016м. А вот ты, лох, что делать будешь со своими кирпичами? За Голосеево на втором этаже сейчас дают хотя бы в морду?
Кстати, те, кто не продали Патриотику, тоже не лохи. Где сейчас найти трешку 85м2 за 45куе?
Мне сказали рылы за 3к на Осокорках реально 60 000 это за 95 квадратов.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 20:04
Tribeca написав:
Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.
Натаха. У меня для тебя потрясающая новость - Большинство тебе подобных остались в Крыму и по ту сторону линии разграничения.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 20:09
Оранжевый-хит сезона написав:
так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах
Все деньги уже забетонированы, а папа больше не дает.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 20:15
Tribeca написав: airmax78 написав: Tribeca написав:
Я просто хочу жить не снижая уровень жизни, так как жил до евромайдана.
Разве это плохо?
На этом фоне особенно прикольно выглядит ваш пиетет к делам давно минувших дней и подвигу дедов.
Насильственная украинизация и прочие "подвиги" политиканов меня очень раздражают.
Думаю в ближайшие годы политический маятник качнется в другую сторону.
Натаха, чем тебе думать то? у тебя одна извилина, и та между ног
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