Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав: А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором. Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.
Я-то ее выгодно продал еще в 2016м. А вот ты, лох, что делать будешь со своими кирпичами? За Голосеево на втором этаже сейчас дают хотя бы в морду? Кстати, те, кто не продали Патриотику, тоже не лохи. Где сейчас найти трешку 85м2 за 45куе?
пойду в плеймаркет, накатаю жалобы правообладателей на твои говённые апликухи...
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Оранжевый-хит сезона написав:пойду в плеймаркет, накатаю жалобы правообладателей на твои говённые апликухи...
Лучше ответь, за твой неликвид на втором этаже, на который ты потратил 300куе, еще дают в морду или даже не звонят?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США