Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав: А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором. Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.
Я-то ее выгодно продал еще в 2016м. А вот ты, лох, что делать будешь со своими кирпичами? За Голосеево на втором этаже сейчас дают хотя бы в морду? Кстати, те, кто не продали Патриотику, тоже не лохи. Где сейчас найти трешку 85м2 за 45куе?
пойду в плеймаркет, накатаю жалобы правообладателей на твои говённые апликухи...
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Оранжевый-хит сезона написав:пойду в плеймаркет, накатаю жалобы правообладателей на твои говённые апликухи...
Лучше ответь, за твой неликвид на втором этаже, на который ты потратил 300куе, еще дают в морду или даже не звонят?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Tribeca написав:Кстати, заметили как обвалилась цена на б/у авто за последние 2 года?
Приведите примеры. Сейчас заходит невероятное количество отказных по Копарту битков, типа Камри трёхлетки 2.5 за 5-6тыс. там или 330й трёхи бумера за 4к$ - пятилетку, ремонт их здесь те же деньги в принципе, ещё столько же перевозка с растаможкой льготной - и вуаля - дилерские авто того же класса и комплектации по 23-27к$ теснятся штатовскими битками по 13-15. Небитое авто с малым пробегом что в ЕС, что в США стоит дороже чем у нас на рынке(проверьте к примеру по Лексусам GX460-LX450/570 и аналогичным одноклассникам)
Оранжевый-хит сезона написав:так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах
Дурашка, я же лендлорд, мне что-бы отдохнуть не нужно постраиваться под праздники рабочего люда.
Я с 10 мая захожу на ремонт в одном из обьектов, нужно подготовиться. А в июне уже забронировал домик в Белеке - проверю теорию Аккурта про сладкую жизнь в Турции.
Что же касается дачи - то у меня ее нет, потому что не вижу смысла привязываться к украискому селу для отдыха. Где там купаться? В радиоактивной луже "Киевское море"?
Я отдыхаю в странах с куррортным климатом на берегах морей и океанов.
Если и рассматривать частный дом - то только в Киеве, в том же Голосеево возле твоей прэлести достаточно большой частный сектор. Но я отродясь тяжелее ноутбука и пульта от телека в руках ничего не держал, поэтому при жизни в частном доме сразу нужно строить пристроечку метров 20 квадратных (студия - диван, кухня, маленький сральничек) - для парочки крепостных (самца и самочки - семейной пары), так мои друзья сделали, которые в частном доме живут. Она убирает, стирает, готовит, он - следит за газоном, деревьями, делает текущий ремонт.
Это нужно понимать что ты сразу цепями себя приковываешь - платить им нужно тысяч 20 гривен в месяц на двоих, и неважно - живешь ты в доме или умотал за границу - содержать это хозяйство нужно, мы же в ответе за тех, кого приручили.
Пока не осознал кайфа этого действа, но кстати, родилась одна идейка, напишу позже, а то мальвина зовет в душ.
...і не розумію, чому тут часто говорять про "терпіл", як в договорі, чорним по білому написано, що за кожен день протермінування(несвоєчасну здачу в експлуатацію), забудовник буде платити ПЕНЮ власнику квартири?!
Tribeca написав:Кстати, заметили как обвалилась цена на б/у авто за последние 2 года?
Десятилетние Кайены и Иксы уже дешевле грязи. Но, нужно брать литовца, что бы показать дулю гоцману.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США