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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:17

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Эгоист написав:
А в Патриотике прошелся 500 метров до озер и всё то же самое, еще и искупаться можно. И никакого гемора с протекающей крышей и покосившимся забором. :)
Про оболонскую набережную молчу..
Икарус, ты так и не продал неликвидную 3к в Патриотике? Ты редкий лох. Хотя её продать нереально.

Я-то ее выгодно продал еще в 2016м. А вот ты, лох, что делать будешь со своими кирпичами? За Голосеево на втором этаже сейчас дают хотя бы в морду? :mrgreen:
Кстати, те, кто не продали Патриотику, тоже не лохи. Где сейчас найти трешку 85м2 за 45куе? :shock:

пойду в плеймаркет, накатаю жалобы правообладателей на твои говённые апликухи...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:25

  Оранжевый-хит сезона написав:пойду в плеймаркет, накатаю жалобы правообладателей на твои говённые апликухи...

Лучше ответь, за твой неликвид на втором этаже, на который ты потратил 300куе, еще дают в морду или даже не звонят? :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:11

  Tribeca написав:Кстати, заметили как обвалилась цена на б/у авто за последние 2 года?

Приведите примеры.
Сейчас заходит невероятное количество отказных по Копарту битков, типа Камри трёхлетки 2.5 за 5-6тыс. там или 330й трёхи бумера за 4к$ - пятилетку, ремонт их здесь те же деньги в принципе, ещё столько же перевозка с растаможкой льготной - и вуаля - дилерские авто того же класса и комплектации по 23-27к$ теснятся штатовскими битками по 13-15.
Небитое авто с малым пробегом что в ЕС, что в США стоит дороже чем у нас на рынке(проверьте к примеру по Лексусам GX460-LX450/570 и аналогичным одноклассникам)
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не Макс Роял конечно, но Антарес на верховинной, тоже вариант.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:23

  Оранжевый-хит сезона написав:так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах



Дурашка, я же лендлорд, мне что-бы отдохнуть не нужно постраиваться под праздники рабочего люда.

Я с 10 мая захожу на ремонт в одном из обьектов, нужно подготовиться. А в июне уже забронировал домик в Белеке - проверю теорию Аккурта про сладкую жизнь в Турции.


Что же касается дачи - то у меня ее нет, потому что не вижу смысла привязываться к украискому селу для отдыха. Где там купаться? В радиоактивной луже "Киевское море"?

Я отдыхаю в странах с куррортным климатом на берегах морей и океанов.

Если и рассматривать частный дом - то только в Киеве, в том же Голосеево возле твоей прэлести достаточно большой частный сектор. Но я отродясь тяжелее ноутбука и пульта от телека в руках ничего не держал, поэтому при жизни в частном доме сразу нужно строить пристроечку метров 20 квадратных (студия - диван, кухня, маленький сральничек) - для парочки крепостных (самца и самочки - семейной пары), так мои друзья сделали, которые в частном доме живут. Она убирает, стирает, готовит, он - следит за газоном, деревьями, делает текущий ремонт.

Это нужно понимать что ты сразу цепями себя приковываешь - платить им нужно тысяч 20 гривен в месяц на двоих, и неважно - живешь ты в доме или умотал за границу - содержать это хозяйство нужно, мы же в ответе за тех, кого приручили.

Пока не осознал кайфа этого действа, но кстати, родилась одна идейка, напишу позже, а то мальвина зовет в душ.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:28

ексклюзив від Долярчика(з фотками!)

viewtopic.php?f=27&t=212063&p=4356212#p4356212
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...і не розумію, чому тут часто говорять про "терпіл", як в договорі, чорним по білому написано, що за кожен день протермінування(несвоєчасну здачу в експлуатацію), забудовник буде платити ПЕНЮ власнику квартири?!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:56

  Tribeca написав:Кстати, заметили как обвалилась цена на б/у авто за последние 2 года?

Десятилетние Кайены и Иксы уже дешевле грязи. :D
Но, нужно брать литовца, что бы показать дулю гоцману.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:49

  Оранжевый-хит сезона написав:так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах

Одичалый) зачем куда то ехать если с Киева все уехали)) я любою когда людей по меньше и спокойно уехать после праздником
Но тебе как офисному планктону это не понять
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:00

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Кстати, заметили как обвалилась цена на б/у авто за последние 2 года?

Десятилетние Кайены и Иксы уже дешевле грязи. :D
Но, нужно брать литовца, что бы показать дулю гоцману.

Если мы говорим об Авто, посоветуйте что взять за 50к свеженького/интереснееького семейное авто
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