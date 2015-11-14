Додано: Нед 29 кві, 2018 21:23

Оранжевый-хит сезона написав: так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах так смешно читать респекта и натаху о 12 000 долларах за отдых 14 дней, в жаркий день, сидят в киеве, в интеренете, нищеброды... то ли дело в круглике на даче.... солянка, шашлычёк свинной, вырезка говяжья... а риспект и натаха сосут чупа чупс в каменых стенах

Дурашка, я же лендлорд, мне что-бы отдохнуть не нужно постраиваться под праздники рабочего люда.Я с 10 мая захожу на ремонт в одном из обьектов, нужно подготовиться. А в июне уже забронировал домик в Белеке - проверю теорию Аккурта про сладкую жизнь в Турции.Что же касается дачи - то у меня ее нет, потому что не вижу смысла привязываться к украискому селу для отдыха. Где там купаться? В радиоактивной луже "Киевское море"?Я отдыхаю в странах с куррортным климатом на берегах морей и океанов.Если и рассматривать частный дом - то только в Киеве, в том же Голосеево возле твоей прэлести достаточно большой частный сектор. Но я отродясь тяжелее ноутбука и пульта от телека в руках ничего не держал, поэтому при жизни в частном доме сразу нужно строить пристроечку метров 20 квадратных (студия - диван, кухня, маленький сральничек) - для парочки крепостных (самца и самочки - семейной пары), так мои друзья сделали, которые в частном доме живут. Она убирает, стирает, готовит, он - следит за газоном, деревьями, делает текущий ремонт.Это нужно понимать что ты сразу цепями себя приковываешь - платить им нужно тысяч 20 гривен в месяц на двоих, и неважно - живешь ты в доме или умотал за границу - содержать это хозяйство нужно, мы же в ответе за тех, кого приручили.Пока не осознал кайфа этого действа, но кстати, родилась одна идейка, напишу позже, а то мальвина зовет в душ.