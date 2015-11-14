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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартиру взять и поселиться в ней, жениться вам уж давно пора, барин
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:05

  Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу


Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:07

  UXdonate написав:
  Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу


Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...


У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.

Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:57

  Tribeca написав:
  UXdonate написав:
  Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу


Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...


У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.

Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага

Не бреши натаха- "у меня больше эконома в портфеле.".
В реале ты "голая и босая" , а все твои "квартиры" в основном виртуальные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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