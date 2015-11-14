Додано: Нед 29 кві, 2018 23:02

Квартиру взять и поселиться в ней, жениться вам уж давно пора, барин

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!