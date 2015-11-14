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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 кві, 2018 23:02
Квартиру взять и поселиться в ней, жениться вам уж давно пора, барин
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Нед 29 кві, 2018 23:05
Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу
Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...
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UXdonate
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Додано: Нед 29 кві, 2018 23:07
UXdonate написав: Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу
Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...
У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.
Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага
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Tribeca
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Додано: Нед 29 кві, 2018 23:57
Tribeca написав: UXdonate написав: Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу
Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...
У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.
Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага
Не бреши натаха- "у меня больше эконома в портфеле.".
В реале ты "голая и босая" , а все твои "квартиры" в основном виртуальные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Пон 30 кві, 2018 00:35
ая-яй, как аренда падает...
и ещё ж будет падать...
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baraka
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