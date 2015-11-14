RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 983984985986>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:07

  UXdonate написав:
  Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу


Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...


У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.

Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3091
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:57

  Tribeca написав:
  UXdonate написав:
  Tribeca написав:
Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу


Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник.
У меня все Квартиры привязаны к долл и евро.
Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл
Поверьте, все платят и не жужат...


У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.

Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага

Не бреши натаха- "у меня больше эконома в портфеле.".
В реале ты "голая и босая" , а все твои "квартиры" в основном виртуальные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22851
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 680 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 00:35

ая-яй, как аренда падает...
и ещё ж будет падать...
baraka
 
Повідомлень: 4423
З нами з: 09.10.12
Подякував: 647 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 06:49

  kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости
в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др)
фото дома и камней прилагаю:

ЗображенняЗображенняЗображення

де реляції Пропера про "перемоги"?
п.с.
це як би намьок свише, що тре зав"язувати (чи то з вєліком, чи то з нерухомістю, чи з ненькою...)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13844
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:11

  flyman написав:
  kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости
в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др)
фото дома и камней прилагаю:

ЗображенняЗображенняЗображення

де реляції Пропера про "перемоги"?
п.с.
це як би намьок свише, що тре зав"язувати (чи то з вєліком, чи то з нерухомістю, чи з ненькою...)

...то ККЦ вєлєком підкатує до тих тьолок, що на останній фотці! :mrgreen:..... чи там, швидше моноколесо, а не вєлік? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3930
З нами з: 19.10.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року

https://coolyanews.info/kupiivel-na-spr ... -roku.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3520
З нами з: 05.06.16
Подякував: 186 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:23

  Tribeca написав:Опять же - сейчас много строят, цены стали доступными для жителей регионов (имеющих накопления).

Они понакупали квартиры и приехали в Киев/дети их приехали.

Получается чем больше продают, тем больше доля в покупателях понаехов и тем больше людей приезжает жить в Киев.

Рынок какгбы саморегулируется.

Зараз тимчасовий перекос "в користь".
Умовний "бетон" дає 7% доходності, дешевіючи на 7% в рік, ітого вихлоп 0%.
А депо дає у валюті 5%, але 7куе на банко-особу.
Як тільки компенсація Фонда виросте з 200К до 400К, так лаве "інвесторів" перетече із РН в БС.
Тут і казочці кінець, хто останній той і "папа".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13844
З нами з: 09.03.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:35

  kingkongovets написав:Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року

https://coolyanews.info/kupiivel-na-spr ... -roku.html

Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет :roll:
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 26.05.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 07:55

  rusramzik написав:
  kingkongovets написав:Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року

https://coolyanews.info/kupiivel-na-spr ... -roku.html

Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет :roll:

Халва буде коли будеш працювати, а не робити вигляд що це робиш.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12540
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:12

В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)
Alex_Yu
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 19.01.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 983984985986>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1067, 1068, 1069
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10683 1934866
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 15:52
Tribeca
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21981
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4810)
30.04.2018 08:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.