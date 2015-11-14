Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав: Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу
Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник. У меня все Квартиры привязаны к долл и евро. Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл Поверьте, все платят и не жужат...
У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.
Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага
Tribeca написав: Нужно аренду Киевских квартир как-то привязать к доллару или евро, чтобы не нести курсовые риски, заслуженно отдыхая на Лазурном берегу
Почему вы сразу не привязываете к курсу? Вы ведь собственник. У меня все Квартиры привязаны к долл и евро. Просто сейчас с таким курсом как то грустно, веселее было когда мне платили по курсу 34,5 евро и 28,5 долл Поверьте, все платят и не жужат...
У вас элитка, там более лояльно к этому относятся, а у меня больше эконома в портфеле.
Но буду над этим работать, все-таки доллары есть доллары, не то что бумага
Не бреши натаха- "у меня больше эконома в портфеле.". В реале ты "голая и босая" , а все твои "квартиры" в основном виртуальные.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др) фото дома и камней прилагаю:
де реляції Пропера про "перемоги"? п.с. це як би намьок свише, що тре зав"язувати (чи то з вєліком, чи то з нерухомістю, чи з ненькою...)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:вчера чуть не погиб из-за недвижимости в тот момент, когда я проезжал на велике мимо дома (разваливающейся и стянутой какими то железными балками сталинки), сверху обрушились два камня, один из которых упал на дорогу в паре метров от меня, а второй на тротуар перед идущими по нему мне навстречу девушкам (визжали они отчаянно, я им посоветовал пойти поставить свечку, но они заверили, шо немедленно пойдут и выпьют за свой второй др) фото дома и камней прилагаю:
де реляції Пропера про "перемоги"? п.с. це як би намьок свише, що тре зав"язувати (чи то з вєліком, чи то з нерухомістю, чи з ненькою...)
...то ККЦ вєлєком підкатує до тих тьолок, що на останній фотці! ..... чи там, швидше моноколесо, а не вєлік?
Tribeca написав:Опять же - сейчас много строят, цены стали доступными для жителей регионов (имеющих накопления).
Они понакупали квартиры и приехали в Киев/дети их приехали.
Получается чем больше продают, тем больше доля в покупателях понаехов и тем больше людей приезжает жить в Киев.
Рынок какгбы саморегулируется.
Зараз тимчасовий перекос "в користь". Умовний "бетон" дає 7% доходності, дешевіючи на 7% в рік, ітого вихлоп 0%. А депо дає у валюті 5%, але 7куе на банко-особу. Як тільки компенсація Фонда виросте з 200К до 400К, так лаве "інвесторів" перетече із РН в БС. Тут і казочці кінець, хто останній той і "папа".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)