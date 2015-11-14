Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex_Yu написав:В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)
Т.е. грубо 280 долл в месяц при вложениях 6 куе ремонт + 23 куе куплено = 11.6% годовых?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет
Тобто, так, гривня впала в 3,44 рази, але за 1 долар тепер можна купити майже в 2 рази більше ніж в 2013 році. Вопрос только заключается больше купить чего? А так да, очень показательная статистика )))
В предвыборный год мы еще услышим много сказок, как хорошо и дешево живется, как неугомонно растут доходы, а инфляция на нуле, как открываются новые сверхсовременные заводы и садики, как создаются рабочие места.
Да только 6 млн граждан моют думы за границами, видимо не вкурсе покращень. И едут, и едут туда шо дурные...
Tribeca написав:В предвыборный год мы еще услышим много сказок, как хорошо и дешево живется, как неугомонно растут доходы, а инфляция на нуле, как открываются новые сверхсовременные заводы и садики, как создаются рабочие места.
Да только 6 млн граждан моют думы за границами, видимо не вкурсе покращень. И едут, и едут туда шо дурные...
Граждане моют дупы там, где больше за это платят. Ты же не хочешь достойно платить за помывку собственной дупы?
Alex_Yu написав:В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)
Дом гудит, в коридорах горы строительного мусора и облака пыли. Странно что за 6000 желающие нашлись.