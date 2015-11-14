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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex_Yu написав:В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)

Т.е. грубо 280 долл в месяц при вложениях 6 куе ремонт + 23 куе куплено = 11.6% годовых?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:31

Faceless
6000/26=230$ в мес. 2760$ в год. что примерно 10% годовых. Ремонт там я хз, наверное меньше 6. Мебель не новая, техника тоже не вся новая и самая дешевая.

Но факт что люди уже живут. А в феврале 2017 было только до 3 этажей в некоторых секциях. Сдаю не я, я себе ремонт делаю только. Продавать/сдавать не буду.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:54

  rusramzik написав:
  kingkongovets написав:Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року

https://coolyanews.info/kupiivel-na-spr ... -roku.html

Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет :roll:


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:12

  kingkongovets написав:
  rusramzik написав:
  kingkongovets написав:Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року

https://coolyanews.info/kupiivel-na-spr ... -roku.html

Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет :roll:


Зображення

Тобто, так, гривня впала в 3,44 рази, але за 1 долар тепер можна купити майже в 2 рази більше ніж в 2013 році.
Вопрос только заключается больше купить чего? А так да, очень показательная статистика )))
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В предвыборный год мы еще услышим много сказок, как хорошо и дешево живется, как неугомонно растут доходы, а инфляция на нуле, как открываются новые сверхсовременные заводы и садики, как создаются рабочие места.

Да только 6 млн граждан моют думы за границами, видимо не вкурсе покращень. И едут, и едут туда шо дурные...
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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ИМХО, нормально должны выборы пройти. Судя по всему, Порошенко ошибок любих друзей повторять не собирается.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:27

  Tribeca написав:В предвыборный год мы еще услышим много сказок, как хорошо и дешево живется, как неугомонно растут доходы, а инфляция на нуле, как открываются новые сверхсовременные заводы и садики, как создаются рабочие места.

Да только 6 млн граждан моют думы за границами, видимо не вкурсе покращень. И едут, и едут туда шо дурные...

Граждане моют дупы там, где больше за это платят.
Ты же не хочешь достойно платить за помывку собственной дупы?
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:28

  Alex_Yu написав:Faceless
6000/26=230$ в мес. 2760$ в год. что примерно 10% годовых. Ремонт там я хз, наверное меньше 6. Мебель не новая, техника тоже не вся новая и самая дешевая.

Но факт что люди уже живут. А в феврале 2017 было только до 3 этажей в некоторых секциях. Сдаю не я, я себе ремонт делаю только. Продавать/сдавать не буду.


Доходность надо считать от текущей рыночной цены на готовое.

Премия за риск покупки на этапе котлована - это отдельно. Это была разовая акция и не повторится уже никогда. Цены на котлованы уже совсем не те что год или два назад.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:28

  Alex_Yu написав:В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)

Дом гудит, в коридорах горы строительного мусора и облака пыли.
Странно что за 6000 желающие нашлись.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:31

  Alex_Yu написав:Faceless
6000/26=230$ в мес. 2760$ в год. что примерно 10% годовых. Ремонт там я хз, наверное меньше 6. Мебель не новая, техника тоже не вся новая и самая дешевая.

Но факт что люди уже живут. А в феврале 2017 было только до 3 этажей в некоторых секциях. Сдаю не я, я себе ремонт делаю только. Продавать/сдавать не буду.



Спасибо за инфо!

А сколько там до метро? Ближайшая Сырец, я так понимаю?
Яндекс.карты показывает 15 мин пешком, а лун.юа пишет что 15 минут, но транспортом?
Tribeca
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