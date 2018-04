Додано: Пон 30 кві, 2018 08:54

rusramzik написав: kingkongovets написав: Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року



https://coolyanews.info/kupiivel-na-spr ... -roku.html Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року

Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет





Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.