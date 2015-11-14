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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 984985986987

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 795
Висота стель
4%
34
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
168
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
62
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
148
Якість будівництва
15%
120
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:33

  Tribeca написав:
А сколько там до метро? Ближайшая Сырец, я так понимаю?
Яндекс.карты показывает 15 мин пешком, а лун.юа пишет что 15 минут, но транспортом?

20 минут через лесопарковую зону.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:47

  Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.

Новый, не разрекламированный микрорайон + низкий сезон уже начался.
Район от метро Сырец до Веника, сейчас имеет самый высокий потенциал роста.
Чистый, уютный массив. Только метро не хватает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:08

  UA написав:
  Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.

Новый, не разрекламированный микрорайон + низкий сезон уже начался.
Район от метро Сырец до Веника, сейчас имеет самый высокий потенциал роста.
Чистый, уютный массив. Только метро не хватает.

Та же беда на Троещине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 37%2F&_rdr



Кратко о нашем форуме :)

Интересно, кто этот харизматичный пузатый бородач в кепке? Уну? К-ц?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.


Может потому что хрущики на дорогожичах в 2-3 минуты до метро через обжитую зону а Квиты 20 минут через темный лес. А транспортом от туда вообще не удобно выезжать.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:31

  Alex6 написав:
  Tribeca написав:Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.


Может потому что хрущики на дорогожичах в 2-3 минуты до метро через обжитую зону а Квиты 20 минут через темный лес. А транспортом от туда вообще не удобно выезжать.



Ну теоретически понаезжают в Киев самые амбициозные и храбрые, их прогулкой по лесу не испугать.

Ну и кроме того, никто не говорил, что быть понаехом - легко.
Tribeca
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