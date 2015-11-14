Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 09:33
Tribeca написав:
А сколько там до метро? Ближайшая Сырец, я так понимаю?
Яндекс.карты показывает 15 мин пешком, а лун.юа пишет что 15 минут, но транспортом?
20 минут через лесопарковую зону.
UA
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Додано: Пон 30 кві, 2018 09:38
Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.
Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019). Парк есть, метро недалеко. Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 09:47
Tribeca написав:
Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.
Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).
Парк есть, метро недалеко.
Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Новый, не разрекламированный микрорайон + низкий сезон уже начался.
Район от метро Сырец до Веника, сейчас имеет самый высокий потенциал роста.
Чистый, уютный массив. Только метро не хватает.
UA
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:08
UA написав: Tribeca написав:
Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.
Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).
Парк есть, метро недалеко.
Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Новый, не разрекламированный микрорайон + низкий сезон уже начался.
Район от метро Сырец до Веника, сейчас имеет самый высокий потенциал роста.
Чистый, уютный массив. Только метро не хватает.
Та же беда на Троещине.
airmax78
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:20
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 37%2F&_rdr
Кратко о нашем форуме
Интересно, кто этот харизматичный пузатый бородач в кепке? Уну? К-ц?
Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:27
Tribeca написав:
Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Может потому что хрущики на дорогожичах в 2-3 минуты до метро через обжитую зону а Квиты 20 минут через темный лес. А транспортом от туда вообще не удобно выезжать.
Alex6
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Додано: Пон 30 кві, 2018 10:31
Alex6 написав: Tribeca написав:
Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Может потому что хрущики на дорогожичах в 2-3 минуты до метро через обжитую зону а Квиты 20 минут через темный лес. А транспортом от туда вообще не удобно выезжать.
Ну теоретически понаезжают в Киев самые амбициозные и храбрые, их прогулкой по лесу не испугать.
Ну и кроме того, никто не говорил, что быть понаехом - легко.
Tribeca
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