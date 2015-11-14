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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 800
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
169
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
63
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:33

  Tribeca написав:
А сколько там до метро? Ближайшая Сырец, я так понимаю?
Яндекс.карты показывает 15 мин пешком, а лун.юа пишет что 15 минут, но транспортом?

20 минут через лесопарковую зону.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:47

  Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.

Новый, не разрекламированный микрорайон + низкий сезон уже начался.
Район от метро Сырец до Веника, сейчас имеет самый высокий потенциал роста.
Чистый, уютный массив. Только метро не хватает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:08

  UA написав:
  Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.

Новый, не разрекламированный микрорайон + низкий сезон уже начался.
Район от метро Сырец до Веника, сейчас имеет самый высокий потенциал роста.
Чистый, уютный массив. Только метро не хватает.

Та же беда на Троещине.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 37%2F&_rdr



Кратко о нашем форуме :)

Интересно, кто этот харизматичный пузатый бородач в кепке? Уну? К-ц?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.


Может потому что хрущики на дорогожичах в 2-3 минуты до метро через обжитую зону а Квиты 20 минут через темный лес. А транспортом от туда вообще не удобно выезжать.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:31

  Alex6 написав:
  Tribeca написав:Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.


Может потому что хрущики на дорогожичах в 2-3 минуты до метро через обжитую зону а Квиты 20 минут через темный лес. А транспортом от туда вообще не удобно выезжать.



Ну теоретически понаезжают в Киев самые амбициозные и храбрые, их прогулкой по лесу не испугать.

Ну и кроме того, никто не говорил, что быть понаехом - легко.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:39

ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОП

  kingkongovets написав:
  rusramzik написав:
  kingkongovets написав:Купівельна спроможність українців в 2017 році стала найбільшою з 2009 року

https://coolyanews.info/kupiivel-na-spr ... -roku.html

Ну наконец-то дождался!! Покращення и "жизнь по новому"...а то думал, что не доживу когда "халва" настанет :roll:


Зображення


тутешній вброс тягне на зрадохвілію,
вот справжій переможний пост про покращення,
ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОПІ І ТРЕТЬОЮ В СВІТІ
viewtopic.php?p=4354146#p4354146

  Surfer написав:
а здесь среди кретенической зрадофилии так принято - им хоть кол на голове теши. они на белое будут говорить черное.

И про тунца который подрывает "зраду" они будут вас хором уверять что не тунец это а окунь перекрашенный из чернобыля. И не хек а один формальдегид. Тут спрашивали - не так давно видел хек атлантический отличнейшего качества в районе 50 грн - точно дешевле тунца и в чернобылях Хек совершенно точно не водится, даже если перекрасить.

И чтобы закрыть вопрос - официальный индекс по стоимости жизни, а не чьи то вбросы, где Украина стоит выше Турции

https://www.numbeo.com/cost-of-living/r ... ountry.jsp

чтобы тут не расписывали недолугие фууд блогеры.

и немного стороннего текста для понимания
Mason Lemberg
20 hrs ·
ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОПІ І ТРЕТЬОЮ В СВІТІ

Ні, не жарт.
Як думаєте, скільки українських засобів масової дезінформації завтра опублікує цю новину?
А вони ж з задоволенням публікують рейтинги країн по рівню корупції, складені невідомо ким і невідомо яким чином, публікують порівняння країн по рівню зарплати (і чомусь часто беруть мінімальну зарплату, старі дані, маніпулюють курсами).

А чи опублікують вони дані з сайту numbeo.com, на якому зрівнюється вартість життя в різних містах, різних країнах?

Зрівнюється не по якомусь вигаданому посіпаками віртуальному "показнику корупції" чи ще чогось, а зрівнюються ціни на основні продукти, транспорт, комунальні послуги, одяг, оренду, відпочинок і т.д.
Можна завжди перевірити справжність цін і вони відповідають дійсності - https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... result.jsp
І на основі всіх цих даних сайт робить порівняння між містами і країнами. Еталоном порівняння є вартість базового набору продуктів і послуг в Нью-Йорку, якому присвоєно 1, тобто рейтинг 100. Якщо в якомусь місті чи країні, вартість базового набору продуктів і послуг буде в 2 рази менша ніж в Нью-Йорку, то кількість балів складе 50, якщо в 1,5 рази більша ніж в Нью-Йорку, то 150 балів.

Таким чином, вартість базового набору продуктів і послуг в Україні оцінюється в 25,98 бала, тобто в Україні в 4 рази дешевше ніж в Нью-Йорку.
Рейтинг тут - https://www.numbeo.com/cost-of-livi…/rankings_by_country.jsp
Дешевший набір базових продуктів і послуг можна придбати тільки в Єгипті і Пакистані. На жаль, рейтинг не враховує якість...
Нормальне життя в усіх інших країнах світу є дорожчим.

Наскільки дорожчим показано на цій карті-порівнянні України з країнами Європи. Тут я змінив принципи оцінки, взявши за еталон Україну. Тобто, якщо брати за еталон Нью-Йорк (100 балів) і рейтинг України складе 25 балів, то взявши за еталон Україну (100 балів), рейтинг Нью-Йорка складе 400 балів. Таким чином ціни будуть порівнювані, пропорції збережуться, але ми будемо відштовхуватися від вартості базового набору продуктів і послуг в Україні.

Таким чином, ціни на базові продукти і послуги в Україні найменші в Європі. В Молдові вони на 27% більші, в Білорусії - на 31% більші, в Росії - на 69%, в Польщі - на 74%, в Німеччині - більші майже в 3 рази, в Швейцарії - більші в 5 разів.

Це я до чого? Це я до того, що коли кремль руками формально українських ЗМІ і безвольного ресурсу під загальною назвою "зрадофіли" буде пропихати вам невідомі картинки з невідомими порівняннями, з невідомих джерел, невідомої дати створення, пам'ятайте, що варто було би порівнювати не тільки мінімальну зарплату, а й те, що на неї можна купити, а тут Україна є лідером в Європі... і в світі.
Тому, ви не побачити цю карту в "патріотичних" "українських" ЗМІ, котрі вже відверто гнуть інформаційну лінію кремля.

П.С. Ця карта є цікавою також для тих, хто хоче емігрувати з України. Якщо в Україні ви заробляли умовно 400 доларів, то в тій же Польщі для збереження такого ж рівня життя, ви повинні заробляти 700 доларів, це без врахування оренди житла в Польщі. А людина, яка в Італії заробляє 1500 євро, живе не краще ніж той, хто в Україні заробляє 500 євро.

Зображення


И здесь также стоит уточнить что по заявлениям главбалабола найти ТАМ ЗП в 1000 практически невозможно , то в Украине ЗП от 1000 давно не являются чем то диковинным. Выводы очевидны.

особливо виділюдві тези
1.
Якщо в Україні ви заробляли умовно 400 доларів, то в тій же Польщі для збереження такого ж рівня життя, ви повинні заробляти 700 доларів, це без врахування оренди житла в Польщі. А людина, яка в Італії заробляє 1500 євро, живе не краще ніж той, хто в Україні заробляє 500 євро.
2.
в Украине ЗП от 1000 давно не являются чем то диковинным.

одним словом живем
#рожевоокуляро
аби цегла з буденків не сипалася
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, по вашей карте четко видно закономерность - чем более развита страна, тем у нее выше рейтинг (тем она дороже).

Поэтому рейтинг Украины (самый низкий из всех) - это на самом деле чертовски печально, сколько бы вышиватник-автор не пытался доказать что в Украине (100) лучше живется чем в Швейцарии (506). Народ почему то прется в 506 и бежит от 100.
Tribeca
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