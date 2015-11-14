Mason Lemberg20 hrs ·ПО ВАРТОСТІ ЖИТТЯ УКРАЇНА Є НАЙСПРИЯТЛИВІШОЮ КРАЇНОЮ В ЄВРОПІ І ТРЕТЬОЮ В СВІТІНі, не жарт.Як думаєте, скільки українських засобів масової дезінформації завтра опублікує цю новину?А вони ж з задоволенням публікують рейтинги країн по рівню корупції, складені невідомо ким і невідомо яким чином, публікують порівняння країн по рівню зарплати (і чомусь часто беруть мінімальну зарплату, старі дані, маніпулюють курсами).А чи опублікують вони дані з сайту numbeo.com, на якому зрівнюється вартість життя в різних містах, різних країнах?Зрівнюється не по якомусь вигаданому посіпаками віртуальному "показнику корупції" чи ще чогось, а зрівнюються ціни на основні продукти, транспорт, комунальні послуги, одяг, оренду, відпочинок і т.д.Можна завжди перевірити справжність цін і вони відповідають дійсності -І на основі всіх цих даних сайт робить порівняння між містами і країнами. Еталоном порівняння є вартість базового набору продуктів і послуг в Нью-Йорку, якому присвоєно 1, тобто рейтинг 100. Якщо в якомусь місті чи країні, вартість базового набору продуктів і послуг буде в 2 рази менша ніж в Нью-Йорку, то кількість балів складе 50, якщо в 1,5 рази більша ніж в Нью-Йорку, то 150 балів.Таким чином, вартість базового набору продуктів і послуг в Україні оцінюється в 25,98 бала, тобто в Україні в 4 рази дешевше ніж в Нью-Йорку.Рейтинг тут -…/rankings_by_country.jspДешевший набір базових продуктів і послуг можна придбати тільки в Єгипті і Пакистані. На жаль, рейтинг не враховує якість...Нормальне життя в усіх інших країнах світу є дорожчим.Наскільки дорожчим показано на цій карті-порівнянні України з країнами Європи. Тут я змінив принципи оцінки, взявши за еталон Україну. Тобто, якщо брати за еталон Нью-Йорк (100 балів) і рейтинг України складе 25 балів, то взявши за еталон Україну (100 балів), рейтинг Нью-Йорка складе 400 балів. Таким чином ціни будуть порівнювані, пропорції збережуться, але ми будемо відштовхуватися від вартості базового набору продуктів і послуг в Україні.Таким чином, ціни на базові продукти і послуги в Україні найменші в Європі. В Молдові вони на 27% більші, в Білорусії - на 31% більші, в Росії - на 69%, в Польщі - на 74%, в Німеччині - більші майже в 3 рази, в Швейцарії - більші в 5 разів.Це я до чого? Це я до того, що коли кремль руками формально українських ЗМІ і безвольного ресурсу під загальною назвою "зрадофіли" буде пропихати вам невідомі картинки з невідомими порівняннями, з невідомих джерел, невідомої дати створення, пам'ятайте, що варто було би порівнювати не тільки мінімальну зарплату, а й те, що на неї можна купити, а тут Україна є лідером в Європі... і в світі.Тому, ви не побачити цю карту в "патріотичних" "українських" ЗМІ, котрі вже відверто гнуть інформаційну лінію кремля.П.С. Ця карта є цікавою також для тих, хто хоче емігрувати з України. Якщо в Україні ви заробляли умовно 400 доларів, то в тій же Польщі для збереження такого ж рівня життя, ви повинні заробляти 700 доларів, це без врахування оренди житла в Польщі. А людина, яка в Італії заробляє 1500 євро, живе не краще ніж той, хто в Україні заробляє 500 євро.