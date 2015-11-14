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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 11:54
Это просто подтверждает тезис что в Украине жить дешево если у тебя доллары и ты в долларах получаешь доход.
Евробонды, валютодепо.
На 4000$ в Украине будешь жить лучше и жарить больше красивых Мальвин, чем в Швейцарии на 20000-30000$.
Только поэтому я до сих пор в Украине.
Доходы жировать в более развитой стране не позволяют.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 11:59
Хотя кстати помню недавно много шуму наделало видео блогера, который показал что куриные яйца в США за дюжину дешевле чем в Украине за десяток, не смотря на миллиарддотаций куриному барону-другу кондитера.
Поэтому в базовый набор для жизни в США входит просто больше/лучшего качества товары и услуги.
Например в США базовой потребностью считается медстраховка, а у нас по всем официальным рейтингам напишут что "медицина бесплатна", но мы то знаем что это не так. Значит, в рейтинге жителя США включено медобслуживание, а у нас по факту - нет. Полечить простуду у ребенка - это примерно 1000-1500грн (врач+медикаменты) в Киеве. Из кармана. А официально-бесплатно.
Про уровень работы судов, полиции и т.д - который входит жителю США по умолчанию, а украинцу - не входит по тому же умолчанию - промолчим.
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Tribeca
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