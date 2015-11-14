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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 800
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
169
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
63
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это просто подтверждает тезис что в Украине жить дешево если у тебя доллары и ты в долларах получаешь доход.

Евробонды, валютодепо.

На 4000$ в Украине будешь жить лучше и жарить больше красивых Мальвин, чем в Швейцарии на 20000-30000$.

Только поэтому я до сих пор в Украине.

Доходы жировать в более развитой стране не позволяют.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя кстати помню недавно много шуму наделало видео блогера, который показал что куриные яйца в США за дюжину дешевле чем в Украине за десяток, не смотря на миллиарддотаций куриному барону-другу кондитера.

Поэтому в базовый набор для жизни в США входит просто больше/лучшего качества товары и услуги.

Например в США базовой потребностью считается медстраховка, а у нас по всем официальным рейтингам напишут что "медицина бесплатна", но мы то знаем что это не так. Значит, в рейтинге жителя США включено медобслуживание, а у нас по факту - нет. Полечить простуду у ребенка - это примерно 1000-1500грн (врач+медикаменты) в Киеве. Из кармана. А официально-бесплатно.

Про уровень работы судов, полиции и т.д - который входит жителю США по умолчанию, а украинцу - не входит по тому же умолчанию - промолчим.
Tribeca
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Повідомлень: 3099
З нами з: 07.01.14
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  #<1 ... 985986987988
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