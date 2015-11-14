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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 985986987988

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 800
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
169
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
63
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это просто подтверждает тезис что в Украине жить дешево если у тебя доллары и ты в долларах получаешь доход.

Евробонды, валютодепо.

На 4000$ в Украине будешь жить лучше и жарить больше красивых Мальвин, чем в Швейцарии на 20000-30000$.

Только поэтому я до сих пор в Украине.

Доходы жировать в более развитой стране не позволяют.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя кстати помню недавно много шуму наделало видео блогера, который показал что куриные яйца в США за дюжину дешевле чем в Украине за десяток, не смотря на миллиарддотаций куриному барону-другу кондитера.

Поэтому в базовый набор для жизни в США входит просто больше/лучшего качества товары и услуги.

Например в США базовой потребностью считается медстраховка, а у нас по всем официальным рейтингам напишут что "медицина бесплатна", но мы то знаем что это не так. Значит, в рейтинге жителя США включено медобслуживание, а у нас по факту - нет. Полечить простуду у ребенка - это примерно 1000-1500грн (врач+медикаменты) в Киеве. Из кармана. А официально-бесплатно.

Про уровень работы судов, полиции и т.д - который входит жителю США по умолчанию, а украинцу - не входит по тому же умолчанию - промолчим.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 12:56

  Tribeca написав:
Поэтому рейтинг Украины (самый низкий из всех) - это на самом деле чертовски печально, сколько бы вышиватник-автор не пытался доказать что в Украине (100) лучше живется чем в Швейцарии (506). Народ почему то прется в 506 и бежит от 100.

В стране 506 железный порядок. В стране 100 раздолье всякому быдлу вроде тебя.
А вкалывать, чтобы хорошо жить, нужно и там и там.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 13:21

  UA написав:
  Tribeca написав:
Поэтому рейтинг Украины (самый низкий из всех) - это на самом деле чертовски печально, сколько бы вышиватник-автор не пытался доказать что в Украине (100) лучше живется чем в Швейцарии (506). Народ почему то прется в 506 и бежит от 100.

В стране 506 железный порядок. В стране 100 раздолье всякому быдлу вроде тебя.
А вкалывать, чтобы хорошо жить, нужно и там и там.


Не, что-бы жить хорошо в Украине, нужно 10-15 Круш сдавать,

А в стране 506 это не выйдет. Вернее, не хватит.

Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.

Но его пока не видно, и раз ахметов не сидит - значит и пересичному можно магнитик на счетчик ставить, и парковаться во втором ряду на Хрещатике, и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 13:56

  Tribeca написав:
  UA написав:
  Tribeca написав:
Поэтому рейтинг Украины (самый низкий из всех) - это на самом деле чертовски печально, сколько бы вышиватник-автор не пытался доказать что в Украине (100) лучше живется чем в Швейцарии (506). Народ почему то прется в 506 и бежит от 100.

В стране 506 железный порядок. В стране 100 раздолье всякому быдлу вроде тебя.
А вкалывать, чтобы хорошо жить, нужно и там и там.


Не, что-бы жить хорошо в Украине, нужно 10-15 Круш сдавать,

А в стране 506 это не выйдет. Вернее, не хватит.

Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.

Но его пока не видно, и раз ахметов не сидит - значит и пересичному можно магнитик на счетчик ставить, и парковаться во втором ряду на Хрещатике, и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).


слушайте, трибека, а можете скан диплома МБА выложить плиз ?
а то меня терзают смутные сомнения...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.


Но паркуешься во втором ряду...
Все эти отмазки про Ахметова и прочее - классика менталитета рагуля
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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