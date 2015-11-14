Додано: Пон 30 кві, 2018 11:59

Хотя кстати помню недавно много шуму наделало видео блогера, который показал что куриные яйца в США за дюжину дешевле чем в Украине за десяток, не смотря на миллиарддотаций куриному барону-другу кондитера.



Поэтому в базовый набор для жизни в США входит просто больше/лучшего качества товары и услуги.



Например в США базовой потребностью считается медстраховка, а у нас по всем официальным рейтингам напишут что "медицина бесплатна", но мы то знаем что это не так. Значит, в рейтинге жителя США включено медобслуживание, а у нас по факту - нет. Полечить простуду у ребенка - это примерно 1000-1500грн (врач+медикаменты) в Киеве. Из кармана. А официально-бесплатно.



Про уровень работы судов, полиции и т.д - который входит жителю США по умолчанию, а украинцу - не входит по тому же умолчанию - промолчим.