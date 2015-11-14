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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 11:54
Это просто подтверждает тезис что в Украине жить дешево если у тебя доллары и ты в долларах получаешь доход.
Евробонды, валютодепо.
На 4000$ в Украине будешь жить лучше и жарить больше красивых Мальвин, чем в Швейцарии на 20000-30000$.
Только поэтому я до сих пор в Украине.
Доходы жировать в более развитой стране не позволяют.
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Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 11:59
Хотя кстати помню недавно много шуму наделало видео блогера, который показал что куриные яйца в США за дюжину дешевле чем в Украине за десяток, не смотря на миллиарддотаций куриному барону-другу кондитера.
Поэтому в базовый набор для жизни в США входит просто больше/лучшего качества товары и услуги.
Например в США базовой потребностью считается медстраховка, а у нас по всем официальным рейтингам напишут что "медицина бесплатна", но мы то знаем что это не так. Значит, в рейтинге жителя США включено медобслуживание, а у нас по факту - нет. Полечить простуду у ребенка - это примерно 1000-1500грн (врач+медикаменты) в Киеве. Из кармана. А официально-бесплатно.
Про уровень работы судов, полиции и т.д - который входит жителю США по умолчанию, а украинцу - не входит по тому же умолчанию - промолчим.
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Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 12:56
Tribeca написав:
Поэтому рейтинг Украины (самый низкий из всех) - это на самом деле чертовски печально, сколько бы вышиватник-автор не пытался доказать что в Украине (100) лучше живется чем в Швейцарии (506). Народ почему то прется в 506 и бежит от 100.
В стране 506 железный порядок. В стране 100 раздолье всякому быдлу вроде тебя.
А вкалывать, чтобы хорошо жить, нужно и там и там.
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UA
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Додано: Пон 30 кві, 2018 13:21
UA написав: Tribeca написав:
Поэтому рейтинг Украины (самый низкий из всех) - это на самом деле чертовски печально, сколько бы вышиватник-автор не пытался доказать что в Украине (100) лучше живется чем в Швейцарии (506). Народ почему то прется в 506 и бежит от 100.
В стране 506 железный порядок. В стране 100 раздолье всякому быдлу вроде тебя.
А вкалывать, чтобы хорошо жить, нужно и там и там.
Не, что-бы жить хорошо в Украине, нужно 10-15 Круш сдавать,
А в стране 506 это не выйдет. Вернее, не хватит.
Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
Но его пока не видно, и раз ахметов не сидит - значит и пересичному можно магнитик на счетчик ставить, и парковаться во втором ряду на Хрещатике, и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).
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Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 13:56
Tribeca написав: UA написав: Tribeca написав:
Поэтому рейтинг Украины (самый низкий из всех) - это на самом деле чертовски печально, сколько бы вышиватник-автор не пытался доказать что в Украине (100) лучше живется чем в Швейцарии (506). Народ почему то прется в 506 и бежит от 100.
В стране 506 железный порядок. В стране 100 раздолье всякому быдлу вроде тебя.
А вкалывать, чтобы хорошо жить, нужно и там и там.
Не, что-бы жить хорошо в Украине, нужно 10-15 Круш сдавать,
А в стране 506 это не выйдет. Вернее, не хватит.
Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
Но его пока не видно, и раз ахметов не сидит - значит и пересичному можно магнитик на счетчик ставить, и парковаться во втором ряду на Хрещатике, и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).
слушайте, трибека, а можете скан диплома МБА выложить плиз ?
а то меня терзают смутные сомнения...
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baraka
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Додано: Пон 30 кві, 2018 13:59
Tribeca написав:Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
Но паркуешься во втором ряду...
Все эти отмазки про Ахметова и прочее - классика менталитета рагуля
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Пон 30 кві, 2018 14:07
Tribeca написав:
...
Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
...
"Вы уважаете Сталина? Да! А хотите жить во время его правления? Нет!!" (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Пон 30 кві, 2018 14:26
Faceless написав:
Tribeca написав:Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
Но паркуешься во втором ряду...
Все эти отмазки про Ахметова и прочее - классика менталитета рагуля
Не не, рыба гниет с головы.
Возьмем футбол.
Кто устанавливает правила?
Футболисты? Нет, федерация.
Кто следит за соблюдением правил?
Футболисты? Нет, судьи.
Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).
Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.
Посоветуете ли вы дворовому футболисту начать с себя? А если остальные игроки не начнут с себя? А если команда противника не будет соблюдать правила, даже если ты "начнешь с себя"?
Вообще это подмена понятий, "порядок в стране" и "начни с себя". Это вопросы разных категорий.
Если ахметка не сидит, если на заводе олигарха платят 7000 (а у терапевта оклад 3700), а комуналка 3000, и яйца стоят дороже чем в США, то где эти правила? Только дворовой футбол!
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Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 14:29
Tribeca написав:
Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
Но его пока не видно, и раз ахметов не сидит - значит и пересичному можно магнитик на счетчик ставить, и парковаться во втором ряду на Хрещатике, и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).
Трайбека это разве так сложно - относится к другим так, как хочешь чтобы относились у тебе?
Необходимость злого дядьки, отвешивающего подзатыльники для порядка, это и есть признак- бы*** или не бы***.
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UA
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Додано: Пон 30 кві, 2018 14:35
UA написав: Tribeca написав:
Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
Но его пока не видно, и раз ахметов не сидит - значит и пересичному можно магнитик на счетчик ставить, и парковаться во втором ряду на Хрещатике, и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).
Трайбека это разве так сложно - относится к другим так, как хочешь чтобы относились у тебе?
Необходимость злого дядьки, отвешивающего подзатыльники для порядка, это и есть признак- бы*** или не бы***.
Вы слышали про "теорию разбитых окон"?
Если нет - погуглите.
Суть теории в том, что 5% всегда будут выбрасывать мусор в урну, 5% - всегда под ноги.
А 90% - по ситуации. Если чисто - то в урну, если грязно - то под ноги.
Поэтому нужно убирать за теми 5% нарушителей.
Я был в Италии недавно, брал на прокат авто.
Пришло штрафов на 240€ (два по 120€). Камеры.
Почему у нас этого нет - я не понимаю. И это уже было бы 90% успеха. Просто камеры, которые рассылают письма счастья в автоматическом режиме.
За проезд на красный, за превышение, за проезд по полосе для автобусов. Обьясните, в чем сложность кроме импотенции бидло-элиты?
PS ах да, для камер еще и что-то с евробл@х@рами нужно сделать, но на это же бидлоэлита тоже не способна.
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Tribeca
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