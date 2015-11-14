Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Tribeca написав:Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.
Но паркуешься во втором ряду... Все эти отмазки про Ахметова и прочее - классика менталитета рагуля
Не не, рыба гниет с головы.
Возьмем футбол. Кто устанавливает правила? Футболисты? Нет, федерация.
Кто следит за соблюдением правил? Футболисты? Нет, судьи.
Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).
Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.
Посоветуете ли вы дворовому футболисту начать с себя? А если остальные игроки не начнут с себя? А если команда противника не будет соблюдать правила, даже если ты "начнешь с себя"?
Вообще это подмена понятий, "порядок в стране" и "начни с себя". Это вопросы разных категорий.
Если ахметка не сидит, если на заводе олигарха платят 7000 (а у терапевта оклад 3700), а комуналка 3000, и яйца стоят дороже чем в США, то где эти правила? Только дворовой футбол!
Да кого вы хотите обмануть. Какие нафиг футболисты. Это самый обыкновенный быдлячий менталитет: кинуть стройбанов, прокинуть арендаторов, чивас зажать, парковаться как му***. И в нагрузку дешёвые отмазки: ахметка не сидит, работягам платят 7000, терапевту 3700, коммуналка, яйца... Если что-то из перечня уйдет, то обязательно найдется что-то ещё. Чтобы всегда выглядело, будто это вам что-то должны. А по факту - менталитет никуда никогда не денется, быдлизм был и останется. Ибо в нем суть, а не в ахметке с терапевтами и коммуналке с яйцами. Такие люди на генном уровне не воспринимают цивилизацию, а понимают только когда их жёстко ставят на место и держат в загоне. Ибо животные
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Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.
Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).
Парк есть, метро недалеко.
Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Там реально убого ремонт сделан, плюс ремонты ж кругом идут, пыль, зато в итоге закрытый двор, большой парк рядом, который уже не темный а там сдедали освещение,подсуетились местные и через петицию протолкнули проект, приятно пройти через парк к метро а не каменные джунгли, я хожу все время не в напряг. Вторую очередь кстати очень резво строят, работа идёт постоянно в три крана.