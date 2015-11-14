RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 986987988989

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 800
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
3%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
169
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
63
Раціональне планування та метраж
16%
124
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 800
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  Faceless написав:
Tribeca написав:Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.


Но паркуешься во втором ряду...
Все эти отмазки про Ахметова и прочее - классика менталитета рагуля


Не не, рыба гниет с головы.

Возьмем футбол.
Кто устанавливает правила?
Футболисты? Нет, федерация.

Кто следит за соблюдением правил?
Футболисты? Нет, судьи.

Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).

Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.

Посоветуете ли вы дворовому футболисту начать с себя? А если остальные игроки не начнут с себя? А если команда противника не будет соблюдать правила, даже если ты "начнешь с себя"?

Вообще это подмена понятий, "порядок в стране" и "начни с себя". Это вопросы разных категорий.

Если ахметка не сидит, если на заводе олигарха платят 7000 (а у терапевта оклад 3700), а комуналка 3000, и яйца стоят дороже чем в США, то где эти правила? Только дворовой футбол!


Да кого вы хотите обмануть. Какие нафиг футболисты. Это самый обыкновенный быдлячий менталитет: кинуть стройбанов, прокинуть арендаторов, чивас зажать, парковаться как му***. И в нагрузку дешёвые отмазки: ахметка не сидит, работягам платят 7000, терапевту 3700, коммуналка, яйца... Если что-то из перечня уйдет, то обязательно найдется что-то ещё. Чтобы всегда выглядело, будто это вам что-то должны. А по факту - менталитет никуда никогда не денется, быдлизм был и останется. Ибо в нем суть, а не в ахметке с терапевтами и коммуналке с яйцами. Такие люди на генном уровне не воспринимают цивилизацию, а понимают только когда их жёстко ставят на место и держат в загоне. Ибо животные
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4523 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:44

  Tribeca написав:
Не не, рыба гниет с головы.

Возьмем футбол.
Кто устанавливает правила?
Футболисты? Нет, федерация.

Кто следит за соблюдением правил?
Футболисты? Нет, судьи.

Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).

Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.


Крайне неудачный пример для города, где главная футбольная команда два раза брала Кубок Кубков и Суперкубок.
UA
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 19.07.08
Подякував: 194 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:50

  UA написав:
  Tribeca написав:
Не не, рыба гниет с головы.

Возьмем футбол.
Кто устанавливает правила?
Футболисты? Нет, федерация.

Кто следит за соблюдением правил?
Футболисты? Нет, судьи.

Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).

Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.


Крайне неудачный пример для города, где главная футбольная команда два раза брала Кубок Кубков и Суперкубок.



Пост был не о футболе какгбы
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:24

  Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.

Там реально убого ремонт сделан, плюс ремонты ж кругом идут, пыль, зато в итоге закрытый двор, большой парк рядом, который уже не темный а там сдедали освещение,подсуетились местные и через петицию протолкнули проект, приятно пройти через парк к метро а не каменные джунгли, я хожу все время не в напряг. Вторую очередь кстати очень резво строят, работа идёт постоянно в три крана.
Alex_Yu
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 19.01.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 986987988989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1067, 1068, 1069
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10683 1935025
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 15:52
Tribeca
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6087)
30.04.2018 16:32
Squeeze-out (207)
30.04.2018 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.