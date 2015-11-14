Tribeca написав:

Faceless написав: Tribeca написав: Ну и кстати я "за" железный порядок в стране, если чо.



Но паркуешься во втором ряду...

Все эти отмазки про Ахметова и прочее - классика менталитета рагуля Но паркуешься во втором ряду...Все эти отмазки про Ахметова и прочее - классика менталитета рагуля

Не не, рыба гниет с головы.Возьмем футбол.Кто устанавливает правила?Футболисты? Нет, федерация.Кто следит за соблюдением правил?Футболисты? Нет, судьи.Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.Посоветуете ли вы дворовому футболисту начать с себя? А если остальные игроки не начнут с себя? А если команда противника не будет соблюдать правила, даже если ты "начнешь с себя"?Вообще это подмена понятий, "порядок в стране" и "начни с себя". Это вопросы разных категорий.Если ахметка не сидит, если на заводе олигарха платят 7000 (а у терапевта оклад 3700), а комуналка 3000, и яйца стоят дороже чем в США, то где эти правила? Только дворовой футбол!