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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 987988989990>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 803
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:50

  UA написав:
  Tribeca написав:
Не не, рыба гниет с головы.

Возьмем футбол.
Кто устанавливает правила?
Футболисты? Нет, федерация.

Кто следит за соблюдением правил?
Футболисты? Нет, судьи.

Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).

Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.


Крайне неудачный пример для города, где главная футбольная команда два раза брала Кубок Кубков и Суперкубок.



Пост был не о футболе какгбы
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:24

  Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.

Там реально убого ремонт сделан, плюс ремонты ж кругом идут, пыль, зато в итоге закрытый двор, большой парк рядом, который уже не темный а там сдедали освещение,подсуетились местные и через петицию протолкнули проект, приятно пройти через парк к метро а не каменные джунгли, я хожу все время не в напряг. Вторую очередь кстати очень резво строят, работа идёт постоянно в три крана.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:53

  Alex_Yu написав:
  Tribeca написав:Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.

Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).

Парк есть, метро недалеко.

Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.

Там реально убого ремонт сделан, плюс ремонты ж кругом идут, пыль, зато в итоге закрытый двор, большой парк рядом, который уже не темный а там сдедали освещение,подсуетились местные и через петицию протолкнули проект, приятно пройти через парк к метро а не каменные джунгли, я хожу все время не в напряг. Вторую очередь кстати очень резво строят, работа идёт постоянно в три крана.


Сколько минут идёте до метро?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 17:50

  Alex_Yu написав:В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)

Гы. Опять натаха с досады начнёт в бутылочку писать. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:11

  Tribeca написав:и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).

Натаха ты торгуешь телом и даёшь за 40 баксов в час? :wink:
Если чё проститутка средего звена входит Киев Фейслеса и значит может быть потенциальным покупателем киевской недвижимости.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:23

  Tribeca написав:Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять

Он был на этом замечен? 0_о
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:52

  Понаехал написав:
  Tribeca написав:Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять

Он был на этом замечен? 0_о

о_О, Понаехал, друтітє!
там на криптоанальной вєтці переживають чи не за много взяв крипти в крєтіт, і чи не заложив у ломбард почки, щоб розплатися?
п.с.
я показав дулю лендолордам і перебрався в цоколь!! вау-вау!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:54

  flyman написав:о_О, Понаехал, друтітє!
там на криптоанальной вєтці переживають чи не за много взяв крипти в крєтіт, і чи не заложив у ломбард почки, щоб розплатися?
п.с.
я показав дулю лендолордам і перебрався в цоколь!! вау-вау!!!

Ку.
С криптой завязал. Налоги заплатил за прибыль. все до цента. В итоге я в плюсе, увы не в таком, как хотелось бы, но нормально. Купил за прибыль машинку. :)
Как там в цоколе живется? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:09

  baraka написав:ЖК Лебединый, видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/629 ... -lebedinii

Спасибо за видео.
Яркий пример - когда своим можно всё - стройка ведётся без разрешения на строительство по схеме войцеховского.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:18

  Понаехал написав:
  flyman написав:о_О, Понаехал, друтітє!
там на криптоанальной вєтці переживають чи не за много взяв крипти в крєтіт, і чи не заложив у ломбард почки, щоб розплатися?
п.с.
я показав дулю лендолордам і перебрався в цоколь!! вау-вау!!!

Ку.
С криптой завязал. Налоги заплатил за прибыль. все до цента. В итоге я в плюсе, увы не в таком, как хотелось бы, но нормально. Купил за прибыль машинку. :)
Как там в цоколе живется? :)

пока що в процесі телепорта, десь на днях матеріалізуюсь тамка
ти отсвітись серед криптодрочерів, а то люде переживають...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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