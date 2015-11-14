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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 кві, 2018 14:50
UA написав: Tribeca написав:
Не не, рыба гниет с головы.
Возьмем футбол.
Кто устанавливает правила?
Футболисты? Нет, федерация.
Кто следит за соблюдением правил?
Футболисты? Нет, судьи.
Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).
Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.
Крайне неудачный пример для города, где главная футбольная команда два раза брала Кубок Кубков и Суперкубок.
Пост был не о футболе какгбы
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Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:24
Tribeca написав:
Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.
Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).
Парк есть, метро недалеко.
Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Там реально убого ремонт сделан, плюс ремонты ж кругом идут, пыль, зато в итоге закрытый двор, большой парк рядом, который уже не темный а там сдедали освещение,подсуетились местные и через петицию протолкнули проект, приятно пройти через парк к метро а не каменные джунгли, я хожу все время не в напряг. Вторую очередь кстати очень резво строят, работа идёт постоянно в три крана.
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Alex_Yu
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:53
Alex_Yu написав: Tribeca написав:
Хм, нужно сходить посмотреть на это Мисто квитив.
Может поменяться из расчета 1Круша=1.5(котлованов МК со здачей в 2019).
Парк есть, метро недалеко.
Интересно, почему такая низкая аренда - всего 6000? Это как-то даже подозрительно. Цена убитого хрущика в тех местах.
Там реально убого ремонт сделан, плюс ремонты ж кругом идут, пыль, зато в итоге закрытый двор, большой парк рядом, который уже не темный а там сдедали освещение,подсуетились местные и через петицию протолкнули проект, приятно пройти через парк к метро а не каменные джунгли, я хожу все время не в напряг. Вторую очередь кстати очень резво строят, работа идёт постоянно в три крана.
Сколько минут идёте до метро?
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Tribeca
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Додано: Пон 30 кві, 2018 17:50
Alex_Yu написав:
В Місто квітів сдана 1ком. С очень жлобремонтом за 6тыс. Просили 7500 кажется. И Кстати первая очередь тут сдана без большой задержки месяца 2-3 всего. Куплено было в феврале 2017 за 23k/43м2, ключи январь 2018. Привет крушам)
Гы. Опять натаха с досады начнёт в бутылочку писать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 18:11
Tribeca написав:
и Мальвину жарить за еду (коктейль+20$).
Натаха ты торгуешь телом и даёшь за 40 баксов в час?
Если чё проститутка средего звена входит Киев Фейслеса и значит может быть потенциальным покупателем киевской недвижимости.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 18:23
Tribeca написав:
Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять
Он был на этом замечен? 0_о
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Понаехал
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Додано: Пон 30 кві, 2018 18:52
Понаехал написав: Tribeca написав:
Я бы пришла, но боюсь что Уну будет домогаться и после пары бокалов Гинеса мне не устоять
Он был на этом замечен? 0_о
о_О, Понаехал, друтітє!
там на криптоанальной вєтці переживають чи не за много взяв крипти в крєтіт, і чи не заложив у ломбард почки, щоб розплатися?
п.с.
я показав дулю лендолордам і перебрався в цоколь!! вау-вау!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 18:54
flyman написав:
о_О, Понаехал, друтітє!
там на криптоанальной вєтці переживають чи не за много взяв крипти в крєтіт, і чи не заложив у ломбард почки, щоб розплатися?
п.с.
я показав дулю лендолордам і перебрався в цоколь!! вау-вау!!!
Ку.
С криптой завязал. Налоги заплатил за прибыль. все до цента. В итоге я в плюсе, увы не в таком, как хотелось бы, но нормально. Купил за прибыль машинку.
Как там в цоколе живется?
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:09
Спасибо за видео.
Яркий пример - когда своим можно всё - стройка ведётся без разрешения на строительство по схеме войцеховского.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:18
Понаехал написав: flyman написав:
о_О, Понаехал, друтітє!
там на криптоанальной вєтці переживають чи не за много взяв крипти в крєтіт, і чи не заложив у ломбард почки, щоб розплатися?
п.с.
я показав дулю лендолордам і перебрався в цоколь!! вау-вау!!!
Ку.
С криптой завязал. Налоги заплатил за прибыль. все до цента. В итоге я в плюсе, увы не в таком, как хотелось бы, но нормально. Купил за прибыль машинку.
Как там в цоколе живется?
пока що в процесі телепорта, десь на днях матеріалізуюсь тамка
ти отсвітись серед криптодрочерів, а то люде переживають...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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