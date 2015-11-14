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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 987988989990

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 803
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:22

  flyman написав:пока що в процесі телепорта, десь на днях матеріалізуюсь тамка
ти отсвітись серед криптодрочерів, а то люде переживають...

отписался на той ветке. просто был завал по работе и на этот форум время небыло. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:25

  Tribeca написав:

Сколько минут идёте до метро?

15-20 мин смотря как ходите. Расстояние 1.7км.Вторая очередь чутка уже ближе)
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:31

  UA написав:
  Tribeca написав:
А сколько там до метро? Ближайшая Сырец, я так понимаю?
Яндекс.карты показывает 15 мин пешком, а лун.юа пишет что 15 минут, но транспортом?

20 минут через лесопарковую зону.

Можно по дороге присесть под кустик пописать, лайфхак! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:32

  Alex_Yu написав:
  Tribeca написав:

Сколько минут идёте до метро?

15-20 мин смотря как ходите. Расстояние 1.7км.Вторая очередь чутка уже ближе)


А там еще станция глубокая, т.е. реально от дома до дверей метро пол часа минимум.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:46

  Alex_Yu написав:
  Tribeca написав:

Сколько минут идёте до метро?

15-20 мин смотря как ходите. Расстояние 1.7км.Вторая очередь чутка уже ближе)

От ЖК Вонючка идти к метро 12-15 минут.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:51

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Tribeca написав:
А сколько там до метро? Ближайшая Сырец, я так понимаю?
Яндекс.карты показывает 15 мин пешком, а лун.юа пишет что 15 минут, но транспортом?

20 минут через лесопарковую зону.

Можно по дороге присесть под кустик пописать, лайфхак! :mrgreen:

Это да.
А то если натахе от ЖК Вонючка идти то кустики только возле Вырлица есть, та и те жиденькие.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:02

  Alex_Yu написав:
  Tribeca написав:

Сколько минут идёте до метро?

15-20 мин смотря как ходите. Расстояние 1.7км.Вторая очередь чутка уже ближе)

У мну от одного моего объекта, на Лесном, идти от дверей дома до платформы 20 минут.
Можно и общественным транспортом. Тогда 10-12 минут.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 30 кві, 2018 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:14

По всем канонам ЖК Лебениный "возле метро" - но это пока палёный жк, так как строительство идёт без разрешения даби на строительство.
Зображення
Кстати только в Киеве такое возможно - без разрешение на строительство строить дома.
ЖК Лебединый летом 2017
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:18

  Tribeca написав:
  UA написав:
  Tribeca написав:
Не не, рыба гниет с головы.

Возьмем футбол.
Кто устанавливает правила?
Футболисты? Нет, федерация.

Кто следит за соблюдением правил?
Футболисты? Нет, судьи.

Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи - это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).

Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.


Крайне неудачный пример для города, где главная футбольная команда два раза брала Кубок Кубков и Суперкубок.



Пост был не о футболе какгбы

мба кагбы :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Alex_Yu написав:
  Tribeca написав:

Сколько минут идёте до метро?

15-20 мин смотря как ходите. Расстояние 1.7км.Вторая очередь чутка уже ближе)

У мну от одного моего объекта, на Лесном, идти от дверей дома до платформы 20 минут.
Можно и общественным транспортом. Тогда 10-12 минут.
Курчатова или Лесной проспект?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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