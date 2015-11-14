Tribeca написав:

Возьмем футбол.

Кто устанавливает правила?

Футболисты? Нет, федерация.



Кто следит за соблюдением правил?

Футболисты? Нет, судьи.



Вот и получаем, где действуют правила федерации и есть профессиональные честные судьи

Не не, рыба гниет с головы.- это ЧМ и ФИФА (страны 506), а где этого нет - максимум дворовой футбол (страны 100).Вот и у нас в законах и их исполнении, в порядках в стране - дворовой футбол.