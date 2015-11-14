Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
15-20 мин смотря как ходите. Расстояние 1.7км.Вторая очередь чутка уже ближе)
От ЖК Вонючка идти к метро 12-15 минут.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав: А сколько там до метро? Ближайшая Сырец, я так понимаю? Яндекс.карты показывает 15 мин пешком, а лун.юа пишет что 15 минут, но транспортом?
20 минут через лесопарковую зону.
Можно по дороге присесть под кустик пописать, лайфхак!
Это да. А то если натахе от ЖК Вонючка идти то кустики только возле Вырлица есть, та и те жиденькие.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
15-20 мин смотря как ходите. Расстояние 1.7км.Вторая очередь чутка уже ближе)
У мну от одного моего объекта, на Лесном, идти от дверей дома до платформы 20 минут. Можно и общественным транспортом. Тогда 10-12 минут.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 30 кві, 2018 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
По всем канонам ЖК Лебениный "возле метро" - но это пока палёный жк, так как строительство идёт без разрешения даби на строительство. Кстати только в Киеве такое возможно - без разрешение на строительство строить дома. ЖК Лебединый летом 2017
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.