Может Вам ещё и ключ от квартиры где деньги лежат?
Фейслес у меня можно сказать экслюзивные объекты если сказать улицу можно точнее вычислить локацию объекта.
Вы первый и прохожий о локации своих "гп 30-32" не шибко распостраняетесь.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:00
Может Вам ещё и ключ от квартиры где деньги лежат?
Фейслес у меня можно сказать экслюзивные объекты если сказать улицу можно точнее вычислить локацию объекта.
Вы первый и прохожий о локации своих "гп 30-32" не шибко распостраняетесь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:38
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:42
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