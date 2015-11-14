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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 988989990991

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 803
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:00

  Faceless написав:
zahar_ написав:У мну от одного моего объекта, на Лесном, идти от дверей дома до платформы 20 минут.
Можно и общественным транспортом. Тогда 10-12 минут.
Курчатова или Лесной проспект?

Может Вам ещё и ключ от квартиры где деньги лежат? :wink:
  Tribeca написав:Сколько минут идёте до метро?

Фейслес у меня можно сказать экслюзивные объекты если сказать улицу можно точнее вычислить локацию объекта.
Вы первый и прохожий о локации своих "гп 30-32" не шибко распостраняетесь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:38

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлень: 22861
З нами з: 06.08.11
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Попередження: 2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14

  Tribeca написав:Опа, Фейслесс, стыдно стало??))

Чего удалили пост, где я предложил товарищу самому разметку краской на дорогу наносить?

Это разве не есть ваше пресловутое "начать с себя"?


трибека, станьте обратно в стойло!

понимаю, что вы пожалуетесь и мне поставят бан, но не принципово.
вы ж по другому не понимаете.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 05:43

начуни з себе поучають інших.

  baraka написав:
  Tribeca написав:Опа, Фейслесс, стыдно стало??))

Чего удалили пост, где я предложил товарищу самому разметку краской на дорогу наносить?

Это разве не есть ваше пресловутое "начать с себя"?


трибека, станьте обратно в стойло!

понимаю, что вы пожалуетесь и мне поставят бан, но не принципово.
вы ж по другому не понимаете.

барака, начни з себе і перестань красти об"яви.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:00

Та да, а то барака создал сборник ворованных объяв
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:23

Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
UXdonate
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:36

  UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики

ага ЦА покупатєлі бюджетного сверх економа будуть тратіть оставшієся бабкі послє жлобремонта на гульки у ВДНХ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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