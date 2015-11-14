Может Вам ещё и ключ от квартиры где деньги лежат?
Фейслес у меня можно сказать экслюзивные объекты если сказать улицу можно точнее вычислить локацию объекта.
Вы первый и прохожий о локации своих "гп 30-32" не шибко распостраняетесь.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:00
Может Вам ещё и ключ от квартиры где деньги лежат?
Фейслес у меня можно сказать экслюзивные объекты если сказать улицу можно точнее вычислить локацию объекта.
Вы первый и прохожий о локации своих "гп 30-32" не шибко распостраняетесь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:38
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14
трибека, станьте обратно в стойло!
понимаю, что вы пожалуетесь и мне поставят бан, но не принципово.
вы ж по другому не понимаете.
Додано: Вів 01 тра, 2018 05:43
начуни з себе поучають інших.
барака, начни з себе і перестань красти об"яви.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:23
Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.
К чему я это?
Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:36
ага ЦА покупатєлі бюджетного сверх економа будуть тратіть оставшієся бабкі послє жлобремонта на гульки у ВДНХ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:51
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:09
ца приедет на своём велике и со своим чаем и бутербродами. Зато есть огромная территория благодаря которой отпадает потребность в выдумывание досуга, дачи и тд.
А предприимчивые ца ещё и бизнес там откроют(ларёчек с пивасиком)
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:14
с одной стороны хорошо, шо вднх возрождается, но с другой... зайдите туда на следующий день после фестиваля атлас - все обоссано, горы мусора, тучи мух и пыли от вытоптанной земли
а раньше там была тишина и благодать... и еще работало велокафело
в общем вднх стремительно превращается в гидропарк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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