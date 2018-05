Додано: Вів 01 тра, 2018 09:14

UXdonate написав:

ца приедет на своём велике и со своим чаем и бутербродами. Зато есть огромная территория благодаря которой отпадает потребность в выдумывание досуга, дачи и тд.

с одной стороны хорошо, шо вднх возрождается, но с другой... зайдите туда на следующий день после фестиваля атлас - все обоссано, горы мусора, тучи мух и пыли от вытоптанной земли

а раньше там была тишина и благодать... и еще работало велокафело

