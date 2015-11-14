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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 989990991992

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 803
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
73
Гарні, "модні" МОПи
2%
20
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
170
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
125
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
149
Якість будівництва
15%
121
Всього голосів : 803
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:17

  UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
влад перелогинся, еврику уже скоро год задержки будет
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:29

  kingkongovets написав:
  UXdonate написав:
ца приедет на своём велике и со своим чаем и бутербродами. Зато есть огромная территория благодаря которой отпадает потребность в выдумывание досуга, дачи и тд.
А предприимчивые ца ещё и бизнес там откроют(ларёчек с пивасиком)


с одной стороны хорошо, шо вднх возрождается, но с другой... зайдите туда на следующий день после фестиваля атлас - все обоссано, горы мусора, тучи мух и пыли от вытоптанной земли
а раньше там была тишина и благодать... и еще работало велокафело
в общем вднх стремительно превращается в гидропарк

Всі на Лису гору:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:34

  Diman написав:
  UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
влад перелогинся, еврику уже скоро год задержки будет

1. Есть мнение что уч'тка UXdonate это респект. Тоже загоняло в бетон шаромыг (видать рыло, что харчуется от сделок).
2. Терпилу влада - тароторящего , что ничего страшного что из него год терпилу делают - его руководители видать на праздники обязали на форуме не постить. Чтобы денег ему за эти дни не платить - видать увидели что в праздничные дни с его загонов на топика пользы - как с козла молока.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:05

  Diman написав:
  UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага.
Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый.
Потрачено было 5000 грн.
Из которых - 3800 - ресторан Прага
Если б не он, то в принципе ок.
Осень рекомендую.

К чему я это?

Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
влад перелогинся, еврику уже скоро год задержки будет

Впевнений що Еврику введуть. Чи зміниться на краще холодний вінтажний хрущик?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, как подтверждение прогрессивности и безопасности города, положительных реформ и верховенства права, в Киеве возле Бесарабки избили нардепа Найема.

Видимо он тоже прочитал Фейслеса и "начал с себя"?

Поаплодируем этому нардепу, и пожелаем всей ВР присоединиться к нему в уличных побоищах!

С первомаем, друзья!!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:15

  Tribeca написав:Кстати, как подтверждение прогрессивности и безопасности города, положительных реформ и верховенства права, в Киеве возле Бесарабки избили нардепа Найема.

Видимо он тоже прочитал Фейслеса и "начал с себя"?

Поаплодируем этому нардепу, и пожелаем всей ВР присоединиться к нему в уличных побоищах!

С первомаем, друзья!!


самый главный показатель привлекательности города - то шо вы здесь
к сожалению
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:20

  Tribeca написав:Кстати, как подтверждение прогрессивности и безопасности города, положительных реформ и верховенства права, в Киеве возле Бесарабки избили нардепа Найема.

То возмущённая общественность, за то то расшатывает понимаеш ли. Вовке Путину пАмАгает гад.
На петьку кондидера и его друзей бочку катит.
А украинцы пецьку гАтовы каконизироватьза его кондитерские дела. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:24

  Tribeca написав:Кстати, как подтверждение прогрессивности и безопасности города, положительных реформ и верховенства права, в Киеве возле Бесарабки избили нардепа Найема.

Видимо он тоже прочитал Фейслеса и "начал с себя"?

Поаплодируем этому нардепу, и пожелаем всей ВР присоединиться к нему в уличных побоищах!

С первомаем, друзья!!

Я очень рад что найему кто то двинул в морду. Жаль что так мало(

А, и реформа полиции на лицо))
Найем ищет тех кто его обидел по фб)))
UXdonate
 
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