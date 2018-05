Додано: Вів 01 тра, 2018 10:15

Tribeca написав: Кстати, как подтверждение прогрессивности и безопасности города, положительных реформ и верховенства права, в Киеве возле Бесарабки избили нардепа Найема.



Видимо он тоже прочитал Фейслеса и "начал с себя"?



Поаплодируем этому нардепу, и пожелаем всей ВР присоединиться к нему в уличных побоищах!



самый главный показатель привлекательности города - то шо вы здесь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.