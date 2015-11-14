Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага. Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый. Потрачено было 5000 грн. Из которых - 3800 - ресторан Прага Если б не он, то в принципе ок. Осень рекомендую.
К чему я это?
Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
влад перелогинся, еврику уже скоро год задержки будет
Впевнений що Еврику введуть. Чи зміниться на краще холодний вінтажний хрущик?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
UXdonate написав:Вчера целый день провели на ВДНХ. Очень здорово. Куча современных элекро передвижных средств в прокате, велики, машинки, картинг, бассейн открытый(ещё не работает), батуты всевозможные, парк качель,территория огромная, ресторан прага. Отдых вышел насыщенный но правда не дешевый. Потрачено было 5000 грн. Из которых - 3800 - ресторан Прага Если б не он, то в принципе ок. Осень рекомендую.
К чему я это?
Место мне понравилось, и теперь я понимаю чем руководствуются покупатели эврики
Первого мая, как и предполагалось, котлована на углу Шалом-Милютенко нет, стройплощадки нет, строителей нет, техники нет. Сегодня на дом из ближайшего кафе подвели колопровод с разводкой на два выдающих пиптика, задумался о срочной установке магнитика на счетчик и спецоборудовании для конвейерного производства попкорна. Но с этим пока повременю, дождусь 1 июня, через месяц обязательно отпишусь.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 01 тра, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.